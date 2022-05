Opavský aquapark si možná sáhne na dotaci. Pak by se mohlo začít stavět

Původně zastupitelé v prosinci 2019 odklepli, že bazén ve velkém stylu u Víceúčelově haly nebude stát víc než 350 milionů. Jenže projekt se musel upravit, protože je podle radnice žhavým kandidátem na pilotní projekt atypických pasivních sportovních staveb. A aby byla stavba dle požadavků Ministerstva životního prostředí skutečně pasivní, musel se zvýšit rozpočet na 400 milionů, přičemž po odečtení případné dotace by se cena dostala pod zastupitelstvem schválenou hranici.

Zástupci města absolvovali už několik jednání se zmíněným resortem i Státním fondem životního prostředí (SFŽP), o finanční injekci mělo být rozhodnuto do konce minulého roku. A jaký je tedy aktuální stav?

„Čekáme na vypsání dotačního programu SFŽP na pasivní budovy, který stále nebyl vypsán. Dotace by mohla být 80 až 100 milionů a máme dost velkou šanci tyto peníze získat. Stát skoro tři měsíce všechny velké dotační tituly stopl, proto došlo ke zpoždění. Projekt je připraven, letos chceme soutěžit projektanta,“ řekl Deníku mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Na to, zda už projekt nebyl poslán lidově řečeno k šípku jsme se ptali i proto, že v seznamu plánovaných investic Technických služeb Opava je letos oprava bazénové vany a elektroinstalace na starém bazénu za 2,5 milionu korun. Stávající plovárna má totiž po stavbě nového aquacentra zaniknout.

„Bazénová vana se opravuje z důvodu havarijního stavu,“ konstatuje Roman Konečný. Je tedy jasné, že starý krytý bazén na Zámeckém okruhu bude ještě nějaký ten pátek fungovat.

Jak šel čas s opavským aquaparkem?

Stavbě aquaparku dalo zelenou po bouřlivé debatě zastupitelstvo už v prosinci 2017, tedy ještě za předchozí opavské garnitury. O realizaci nového bazénu ovšem ve slezské metropoli uvažovalo už několik minulých městských vlád, až ta Radima Křupaly (primátor v letech 2015 – 2018) však dostala k projektu souhlasné stanovisko zastupitelů.

Stavba byla tehdy, tedy v roce 2017 vyčíslena na 407 milionů bez DPH, zastupitelé ale nakonec odsouhlasili částku nižší, a to strop v podobě 350 milionů. Po neúspěšném prvním kole soutěže se limit zvýšil na 380 milionů bez DPH, ani to ale nestačilo, protože do druhého kola tendru se stejně jako do toho prvního nikdo nepřihlásil a záměr ztroskotal. Před komunálními volbami v roce 2018 bylo jasné, že bazén bude jedním z hlavních volebních témat v Opavě, což se potvrdilo. Radnice vedená po komunálkách primátorem Tomášem Navrátilem jej rovněž zařadila mezi strategické investice, které chce dotáhnout do zdárného konce.

Na podzim 2019 si Hláska nechala zpracovat studii, na základě které se rozhodlo o stavbě aquaparku s tím, že starý bazén bude zlikvidován. Zastupitelé pak svém na prosincovém jednání v roce 2019 aquapark opět odsouhlasili, znovu se zastropovanou sumou 350 milionů korun. Tehdy se plánovalo, že se začne stavět do podzimu 2022, hotovo mělo být v roce 2025. V roce 2021 se začíná hovořit o možnosti čerpání dotace na stavbu bazénu.

Jsme v květnu 2022. Výsledek obdržení finanční injekce, stejně jako zda a kdy se skutečně bude nový bazén stavět, je zatím stále nejasné.