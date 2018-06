Nový penzion v Opavě postaví společnost Metrostav

Čtyři subjekty měly ve druhém kole výběrového řízení zájem podílet se na realizaci Penzionu Hálkova. Město nakonec vybralo firmu Metrostav, jejímž oblastním krajským ředitelem je opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS).

Penzion by měl v Hálkově ulici začít vznikat na podzim tohoto roku.Foto: Vizualizace: archiv města

Podpis smlouvy, archeologický průzkum, na podzim první kopnutí do země. Toto by měl být harmonogram dění v souvislosti se vznikem nového Penzionu IV. Hálkova.

Druhé kolo město vyhlásilo poté, co to první skončilo neúspěchem. Sice se do něj přihlásili tři zájemci, jenže ani jeden z nich se nevešel do limitu 70 milionů korun, který město tehdy na stavbu vyčlenilo.

Radnice tak přepočítala projektovou dokumentaci a vypsala soutěž novou.

„I tak je aktuální cena projektovky o 3,5 milionu nižší, ale s tím počítáme. Už máme dořešeny jiné projekty a tuto sumu tak můžeme na stavbu penzionu uvolnit, pokryjeme to,“ konstatoval opavský primátor Radim Křupala (ČSSD).





Předpokládaná cena za penzion činila ve druhém kole, ve kterém se vybíralo ze čtyř zájemců, 96 milionů korun včetně DPH. Vysoutěžená cena je 99,37 milionu včetně DPH.

Pikantní se na celé věci může jevit skutečnost, že jak do prvního, tak i do druhého kola se přihlásila společnost Metro᠆stav. Oblastním ředitelem Metrostavu pro Moravskoslezský kraj je Marek Veselý, jenž je zároveň i opozičním zastupitelem za ODS. A právě Metrostav nyní druhé kolo soutěže vyhrál.

„Byl jsem překvapen. Dali jsme kvalitní nabídku, na druhou stranu jsme ztratili čtyři měsíce. Druhé kolo bylo ještě otevřenější než to první. Ukazuje se, že situace ve stavebnictví je opravdu jiná než v minulých letech. Naše cena zůstala prakticky stejná jako minule,“ uvedl Marek Veselý a pokračoval:

„Že se přihlásíme i do druhého kola, jsme nevěděli hned po skončení prvního, až potom jsme si to rozmysleli. Smlouva by měla být podepsána nejpozději do začátku prázdnin, je třeba brát v úvahu nějaké zákonné lhůty,“ doplnil.

Samotná stavba má být zahájena letos na podzim.

V novém pětipatrovém penzionu vznikne 52 malometrážních bytů, 16 bude plně bezbariérových. Určeny budou především seniorům. Přibližně deset procent částky pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

„Jsou dány nějaké podmínky dotace. Už v prvním kole jsme věděli, že stavbu nestíháme v termínu. Nicméně je deklarováno, že můžeme požádat o přesun do dalšího roku. Tento rok ale musíme se stavbou určitě začít, příští ji dokončíme,“ vysvětlil Radim Křupala, že o dotaci by město přijít nemělo.