„Hrníček pro Tebe je také dobrou příležitostí k aktivizaci členů seniorských klubů. Patrně každý z nich, stejně jako my ostatní, má doma několik hrníčků na čaj nebo kávu. A zdaleka ne všechny používá. Byli bychom rádi, kdyby jeden hrníček, který můžete postrádat, byl věnován někomu jinému,“ upřesňuje autorka nápadu, Urszula Anna Kubíčková.

„V domovech seniorů je řada babiček a dědečků, kteří jsou osamělí a opuštění, už rodinu nemají, a nebo na ně rodina jaksi zapomněla. Takovým lidem udělá „Hrníček pro Tebe“ určitě radost. A nejen na Vánoce. Díky hrníčku budou vědět, že na ně někdo myslí, že nejsou sami,“ říká předseda Spolku Počteníčko Ivan Sekanina a dodává: „Nápad na tento projekt není náš. Přišla s ním paní Urszula Anna Kubíčková z odboru sociálních věcí havířovského magistrátu a její kolegyně Miroslava Lepíková ji podpořila. My jsme nápad rozvinuli, zastřešili a dotáhli k realizaci.“

Do tohoto termínu budou členové klubů seniorů v kraji shromažďovat hrníčky na čaj a na kávu od svých členů i dalších dárců. Následně dají do hrníčku čaj nebo kávu, zabalí jej a potom předají v domovech seniorů tak, aby je klienti dostali na Vánoce.

Udělat radost a potěšit babičky a dědečky v domovech seniorů, takový je cíl nového projektu Spolku Počteníčko. „Hrníček pro Tebe“, jak se projekt nazývá, začal koncem září a potrvá do 22. listopadu.

