Bude větší a nabídne širší paletu služeb. Nový sběrný dvůr by měl příští rok vyrůst v opavských Kylešovicích.

Re-use centrum v Opavě. 3. srpna 2022, Opava. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Mluví se o něm už více než deset let. Původně se počítalo i s jinými místy, teď je jasné, že objekt vznikne v lokalitě Na Šlofárně, tedy na výjezdu z Kylešovic směrem na Komárov. Vizí Opavy je, že v tomto sběrném dvoře skončí daleko více tříděného odpadu.

„Chceme podstatně méně ukládat odpad na skládku. Do roku 2030 je to postaveno tak, že co se dá recyklovat, musí se recyklovat a v roce 2031 má na skládce končit naprosto minimální část odpadu. My k tomu začínáme směřovat, i stavbou nového dvora. Máme již schválenou dotaci, dokoupili jsme pozemky, aby byl dostatek prostoru. Máme v plánu rozšířit třídění veškerého odpadu, hlavně suti,“ doplnil náměstek primátora Vladimír Schreier.

Projekt na sběrný dvůr už magistrát má, soutěž chce vypsat ještě letos. Schválena je už rovněž dotace na stavbu. Hotovo by mělo být do listopadu 2024.

Ve městě nyní fungují tři sběrné dvory - v Jaktaři, Kateřinkách a v Kylešovicích. Nová stavba však nebude v pořadí čtvrtým provozem, nahradí stávající kylešovický. „Šlofárna by měla mít širší dopad pro celou Opavu, některé druhy odpadu by měly být směřovány jen sem,“ upřesnil náměstek.

Produkce komunálu šla dolů

Letos také opavská radnice zavedla v částech města s rodinnou zástavbou nepopulární krok, když začala vyvážet popelnice na směsný komunální odpad jen jednou za dva týdny. „Cílem nebyla zásadní úspora na nákladech, protože ty se přesunují ze směsného do dalších komodit, plastů, papíru a podobně. Jen kontejnerů na plast a další tříděný odpad se muselo do ulic přidat přes třicet,“ konstatoval Vladimír Schreier.

„Musíme občanům poděkovat, protože objem komunálního odpadu klesl. Loni bylo přes 11 tisíc tun směsného komunálního odpadu a nyní číslo půjde asi na 9200 tun,“ řekl.

Vize je taková, že do roku 2030, kdy má začít platit zákaz skládkování odpadu, se z devíti tisíc dostane Opava na zhruba tři tisíce tun směsného odpadu za rok. „To proto, abychom vyhověli nastavené legislativě,“ vysvětlil náměstek Schreier a dodal: „Z každé tuny směsného odpadu na skládce platíme státu peníze. Kromě toho platíme i poplatek za skládkovné firmě, která skládku provozuje. Nárůst poplatků státu je enormní. Nyní se je podařilo snížit tím, že lépe třídíme,“ uzavřel.