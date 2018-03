Nulovou toleranci hazardu opavští zastupitelé odmítli

Návrh na úplný zákaz hazardních her podal za klub KDU-ČSL náměstek primátora Josef Stiborský.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Návrh na nulovou toleranci hazardu v Opavě. Tímto návrhem uvedl rozpravu na březnovém zasedání zastupitelstva k bodu, který se týkal obecně závazné vyhlášky o provozu sázkových her a loterií náměstek primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL).

„Vznáším za zastupitelský klub KDU- -ČSL návrh na nulovou toleranci hazardu, tedy na jeho úplný zákaz na celém území města Opavy,“ přednesl.

Podle Jaroslava Čecha (KSČM) hazard úplně vymýtit v Opavě nelze.

„Pokud budou lidé chtít sázet, tak budou sázet pokoutně. Raději ať to máme pod dohledem města, než aby se to dělalo někde potajmu,“ poznamenal Jaroslav Čech (KSČM) a připomněl, že spíše by podle něj měla více konat městská policie a zakročovat proti narušování veřejného pořádku ze strany návštěvníků heren.

Že v minulosti zákaz hazardu navrhovala, připomněla zastupitelům Simona Bierhausová (nezávislá).

„Já jsem před nějakou dobou navrhovala nulou toleranci a někteří byli těžce proti. Dneska jsou pro, a dokonce to navrhují. Nicméně je to pěkná úvaha. Chápu, že to nelze vymýtit úplně. Já bych tedy navrhla, abychom zakázali provoz heren, ale povolila bych kasina,“ navrhla Simona Bierhausová s tím, že by nezakazovala ani sportku či sazku.

To, že nezazněly hlasovatelné návrhy na usnesení, konstatoval Marek Veselý (ODS).

„Odehráli jsme si předvolební písničku, ale usnesení není navrženo žádné. Ukončeme debatu a vraťme se k projednávanému tématu,“ poznamenal Marek Veselý.

Zmínil dále, že náměstek Stiborský mohl během svého působení na radnici dát svému aparátu příkaz takový zákaz nachystat.

„Mohl tak učinit kdykoli. Že tady plácne do vzduchu, že budeme rušit hazard a ani nevíme jakou cestou to je úplně zbytečné,“ poznamenal Veselý s tím, že přišel hlasovat o jasně formulovaných usneseních.

„Buď je někdo má a pojďme se k nim vyjádřit a nebo tady nebudeme dělat předvolební debatu. Jsou čtyři hodiny odpoledne a novináři stejně už šli domů, pane Stiborský,“ podotkl Marek Veselý s tím, že takový návrh chce lepší přípravu.

Následně pak náměstek primátora Josef Stiborský zformuloval usnesení ve znění, že zastupitelstvo města schvaluje úplný zákaz hazardních her na celém území města Opavy.

Marek Veselý oponoval tím, že není jasné, odkdy má zákaz platit a co s tím, že město přijde o významné příjmy z jeho provozování. Náběh zákazu měl být podle náměstka pozvolný podle toho, jak by dobíhaly licence jednotlivým provozovatelům.

Hana Brňáková (Opavané) se v rozpravě tázala, zda se opravdu zákazem hazardu vymýtí v Opavě tyto sociálně patologické jevy. „Je důležité pracovat na prevenci,“ připomněla.

Podle metodičky vnitřního řízení úřadu odboru právního a organizačního opavského magistrátu Renaty Mrákotové je jakýkoliv návrh týkající se hazardu především úkolem pro vedení města.

„Opravdu takto dělat vyhlášku od stolu nelze a to by nám neprošlo ani u ministerstva,“ uvedla s tím, že příjmy z hazardu jsou okolo 67 milionů a stabilně stoupají.

Proti nulové toleranci byl jednoznačně zastupitel Vladimír Javorský (KSČM).

„Nulová tolerance je, nezlobte se na mě, volovina. Všecko se to přestěhuje do soukromých subjektů. Hráčská vášeň, to je nemoc,“ poznamenal Vladimír Javorský.

Následným hlasováním neprošel ani návrh Simony Bierhausové na zákaz hazardu s výjimkou kasin a nakonec ani plošný zákaz hazardu, který navrhoval Josef Stiborský.