O kdysi vyhlášené učiliště v Podhradí u Vítkova není zájem

Vedení vítkovské radnice v současné době řeší využití bývalého učiliště v Podhradí. Obrovský areál kdysi vyhlášené školy je nyní opuštěný. Využívají se pouze dílny.

Prošly jím tisíce mladých lidí z Opavska i okolí. Teď je téměř celé opuštěné. Řeč je o kdysi vyhlášeném učilišti ve Vítkově-Podhradí. Areál bývalé školy je prázdný a využívají se pouze dílny. Město nabídlo před časem areál k pronájmu, do dnešních dní se však nikdo nepřihlásil.

Podle neoficiálních zdrojů se lidé žijící na Vítkovsku obávají, aby v areálu nevznikla ubytovna pro imigranty. Vedení města však naší redakci potvrdilo, že tuto variantu rozhodně nepřipustí. Co tedy bude dál?

„Žádný zájemce se nepřihlásil. V současné době se rada města zabývá možností využití tohoto areálu prostřednictvím Střediska volného času Vítkov, což je příspěvková organizace města,“ vysvětlil vítkovský místostarosta Oldřich Huška.

Podle jeho slov by se využila tělocvična a zprovoznila by se část ubytování. „Chtěli bychom, aby to mohly využívat sportovní kluby na svá soustředění. Teď se musí zpracovat finanční plán,“ řekl místostarosta a závěrem dodal, že výše zmíněná tělocvična je největší na Vítkovsku.