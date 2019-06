Nejpozději do zářijového zasedání opavských zastupitelů by měla být známa jména nových jednatelů Hokejového klubu Opava. Ti stávající, Lubomír Tobolka a Martin Víteček, na své posty před nedávnem rezignovali a radnice tak musela hledat řešení. „Zpráva o rezignaci přišla nečekaně, ale museli jsme se k tomu postavit čelem. Vyhodnotila jsem, že je důležité vyhlásit výběrové řízení. I v souvislosti se lhůtami, které nám určuje jak zřizovací listina, tak i zákon o obchodních korporacích, aby společnost nebyla vystavena rizikům,“ říká Hana Brňáková.

Dočasně se funkcí jednatelů ujme ona, neboť pod ní opavský hokej spadá, a také zástupce koaličního partnera Občané městských částí Opavy, René Holuša. Shodli se na tom radní i koalice.

„Je to jakýsi přechodný management, který zajistí základní činnost společnosti do doby, než dojde k výběru managementu nového a řádného, což by mělo nastat nejpozději do zářijového zastupitelstva. Chci, aby v hokeji pracovali lidé, kteří to budou dělat srdcem. Nerada bych, aby se hokej stal nástrojem politických šarvátek, tady jde čistě o tento sport,“ pokračuje náměstkyně.

Pouze jeden jednatel?

Zájemci mohou své přihlášky do soutěže zasílat na adresu magistrátu do 31. července. Je přitom možné, že namísto dvou bude obsazeno pouze jedno místo jednatele.

„Současná zakladatelská listina hovoří o počtu dvou. Avšak nevylučujeme, že po výstupech z auditu, který probíhá a nad jehož výstupy se budeme s provádějící externí firmou v nejbližší době scházet, mohou nastat i zásadní změny v zakladatelské listině. A ve finále by mohl zůstat jen jeden jednatel,“ přibližuje Hana Brňáková.