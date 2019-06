Železniční modeláři dlouhé roky představovali veřejnosti svůj model kolejiště ve sklepních prostorech tamní Základní školy Labyrint. V minulém roce ale museli třicet metrů čtverečních velký model rozebrat a uschovat na dočasné místo, končila jim totiž nájemní smlouva a zmíněné místnosti budovy školy slouží od té doby žákům.

Jeden z modelářů, Jakub Javorek, již dříve představil plány na následující měsíce, měli rozjednanou výstavbu vlastní haly. „Jednak chceme být ve svém, a také, když už budeme mít k dispozici takový pěkný prostor, chceme kolejiště do budoucna i zvětšit, zkrátka ukázat zase něco nového,“ vysvětlil Jakub Javorek.

Po přestěhování bude model moci mít až devadesát metrů čtverečních a uvažuje se také nad obchůdkem se suvenýry. Stěhovat by se neměli nikam daleko. Symbolicky se mají přemístit do blízkosti vlakového nádraží ve Lhotě. „Nebudeme muset měnit ani název zájmového spolku, jenž zní Železniční modeláři ve Lhotě, požadujeme, aby zde tradice kolejiště zůstala,“ míní Javorek.

Cesta k vlastní nemovitosti byla trnitá a stále není u konce. „Po všech peripetiích, a klaccích, které nám byly házeny pod nohy, jsme konečně před časem získali stavební povolení,“ sdělil s mírnou úlevou modelář s tím, že vyjednávání trvalo bezmála devět měsíců. Vzhledem k tomu, že má stavební povolení platnost jen do roku 2021, měli by co nevidět začít. K výstavbě ale potřebují nemalé finanční prostředky. K situaci se vyjádřil také předseda spolku Milan Tomek.

„Momentálně sháníme další sponzory, především na střechu. Do doby, kdy nebudeme mít potřebné peníze, nemůžou začít ani výkopové práce,“ informoval Tomek. O aktuálním dění informují průběžně na svých facebookových a webových stránkách, kde mohou případní sponzoři nalézt také číslo účtu.

V přiložené fotogalerii si můžete připomenout atmosféru z loňského roku v dubnu, kdy se modeláři loučili s veřejností:

Zakládají si na reálných detailech

Rodina na pikniku, táborníci s kadibudkou, houbař nebo lidi slunící se u jezírka. Nechyběl ani čerstvě zasazený salát a mnoho dalších nepatrných detailů, které mohli na modelu pozorovatelé spatřit. Podle modelářů ale bude trvat přibližně dva roky, než zas dají kolejiště dohromady tak, jak jej mohli spatřit návštěvníci v bývalých prostorech.