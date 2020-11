Tašky poputují do Jakartovic, Chlebičova a Vřesiny. Sada na třídění odpadů se skládá ze tří barevně potištěných tašek, které jdou vzájemně spojit suchým zipem.

Jejich barvy odpovídají barvám kontejnerů – žlutéjsou na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Pokud si lidé nejsou jistí, jaký odpad, do jaké tašky dávat, stačí jim jen pohled, protože na jednotlivých taškách jsou jednotlivě zobrazené druhy plastů, papíru i skla. Hned je zřejmé, co do které z nich patří.

Tašky jsou vyrobené z velmi odolného omyvatelného materiálu, který zaručí jejich dlouhou životnost.