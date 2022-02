Jeho vznik je mimo jiné také reakcí na chybějící energetický zákon, aktuálně připravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, jenž by měl řešit decentralizaci energetiky a legislativní ukotvení energetických komunit, ve kterých se bude moci vyrábět a sdílet energie pro jejich členy. Účelem spolku je větší využití potenciálu energetiky na Opavsku a také vzájemná pomoc a spolupráce. „Lidé se dávají dohromady v době, kdy něco nezvládnou sami. Podobně je to i s tímto spolkem,“ říká Jiří Krist, předseda MAS Opavsko.

Enerkom vznikl na ustanovujícím zasedání v listopadu 2021 s celkovým počtem 16 členů - šesti obcí, osmi firem a dvou spolků. Nyní se počet členských obcí, či těch, které už mají podanou přihlášku, zvedl na 12. Vážný zájem o vstup do komunity už projevil i energetik statutárního města Opavy a uvažuje o něm i řada starostů za hranicemi Opavska.

S průzkumy začali v MAS Opavsko v roce 2012, kdy byla ve spolupráci s pražskou obecně prospěšnou společností Porsenna zkoumána spotřeba energií ve veřejných budovách. Tehdy se to týkalo 240 budov ve všech 52 obcích MAS Opavska. Po 6 letech se k tomu ve skupině vrátili, podali si žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a dostali grant.

„Ten jsme však dostali pod podmínkou, že nevytvoříme pouze energetickou koncepci, ale že pomůžeme vyvinout metodiku, podle které by koncepce vytvářely i další podobné regiony. A to se povedlo,“ informuje Jiří Krist. Tím vznikla koncepce VENUS (Vize energeticky úsporného regionu), která je zaměřená na úspory energie a plány, jak dále rozvíjet potenciál obnovitelných energií.

I přesto, že jsou ve spolku otevřeni mnoha formám spolupráce, největší zájem členů cílí na fotovoltaické elektrárny. Jde tedy o sluneční energii. Tyto elektrárny by měly být umísťovány hlavně na střechách rodinných domů a firem. „My, jako spolek, nechceme stavět na zemědělských plochách. Bylo by to možná větší poškození krajinného rázu, než postavení větrné elektrárny,“ informuje Jiří Krist a dodává, že by to vnímal jako přiznání neúspěchu.

Cílem Enerkomu je do roku 2030 investovat 2 miliardy Kč v energetické branži a oproti dnešku snížit spotřebu energií o 5 %. Aby si každý, kdo má zájem do spolku vstoupit, mohl jednoduše představit, co je jeho úkolem, spolek chce instalovat 1 kWp (instalovaný kilowatt výkonu) na 1 občana v každé obci. „Dnes se už čtvrtina energie z obnovitelných zdrojů vyrábí tady v regionu, tak když se do toho trochu opřeme, do roku 2030 se pravděpodobně dostaneme i přes 50 %. A to není nějaké sci-fi, jsem naprostý realista,“ usmívá se předseda MAS Opavsko.

Co se týká velkých měst, s fotovoltaikami může být problém. Na střechách několikapatrových panelových domů nebývá dostatek místa na tolik elektráren, kolik by bylo potřeba pro všechny obyvatele domu. I takové překážky Enerkom vnímá a zná možná řešení.

„Například s Opavou bychom mohli dobře kooperovat. My, jakožto venkovské obce, bychom dodávali fotovoltaickou energii během jarních a letních měsíců a na podzim, a v zimě by zase Opava za pomoci kogeneračních výtopen pomáhala nám,“ vysvětluje Jiří Krist. Nepočítá se s tím, že by obce byly zásobeny solární energií celoročně, protože slunečního svitu je v zimních měsících málo a ani baterie nejsou na sezonní ukládání.

Místní akční skupina dle slov Jiřího Krista dlouhodobě prezentuje Opavsko jako „pokusný region“, který má co nabídnout. „Všem říkáme, že jsme zajímavé území. Jsme blízko velkým městům a zároveň máme úplné periferie. Jsou tady vysoké i nízké nadmořské výšky a různé zdroje energie,“ uvádí.

Momentálně na Opavsku fungují tři zajímavé pokusné instalace. První je v Litultovicích, kde ČEZ měří technické vybavení a systémy založené na bezdrátovém internetu. Ty umožňují zapínání a vypínání spotřebičů v 10 různých budovách podle toho, jestli je k dispozici elektřina na fotovoltaické elektrárně na střeše místní školky. Konceptem je, že by to v budoucnu nemuselo být jen pár budov, ale i celé vesnice.

Jiná technologie se testuje v Mikolajicích, a to kogenerační jednotka, která vyrábí elektřinu a teplo z dřevěných peletek. To je prací pražské ČVUT. A další koncept se testuje v Budišově nad Budišovkou, kde se pro tři obecní budovy využívá společná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou a baterií.

Enerkom chce fungovat také jako místo pro sdílení dobré praxe. Zakladatelé doufají, že získají i prostředky k zaměstnání lidí. Jedním z důležitých partnerů je Moravskoslezské energetické centrum (MEC), které bude na území kraje budovat až 22 poradenských a konzultačních pracovišť. V těch by své lidi rád zaměstnal i Enerkom. Není to ovšem jen o zaměstnanecké síti, ale i o veřejnosti, a proto spolek vzkazuje, že pokud by někdo měl zájem a rezervy pro investici do střešní fotovoltaické elektrárny, určitě se má na Enerkom Opavsko obrátit.