Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s přípravou další velké investice v Moravskoslezském kraji, obchvat Hlučínska uleví přetíženým obcím. Zprávu přinesl server zdopravy.cz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Očekává se, že stavba bude rozdělena do tří až čtyř etap o celkové délce 27,3 kilometru. Náklady dosahují devíti miliard korun bez DPH.

Frekventovanou silnici I/56 procházející obcemi na Hlučínsku by mohla nahradit přeložka mimo zastavěná území. Řidiči mířící z Opavy do Ostravy tak možná získají novou spojnici mezi oběma městy. Novostavba obchvatu Hlučínska už má schválený záměr, dokončená je podrobná technická studie a rozpracován byl proces posouzení vlivů na okolí (EIA). Z kraje dubna zveřejnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje závěr takzvaného zjišťovacího řízení, že záměr musí do podrobného posouzení EIA.

V Krnově a Budišově mají vzniknout dobíječky za 80 milionů pro bateriové vlaky

O projektu procházejícím třinácti katastrálními územími se mluví přes 30 let. Na stavbu je od roku 2008 zpracovaná technická studie, která aktualizuje výslednou variantu předchozí vyhledávající studie předmětného propojení zpracovanou v roce 1993. Obchvat by ulevil Velkým Hošticím, Kravařím, Dolnímu Benešovu, Kozmicím, Hlučínu i Ludgeřovicím.

Očekává se, že stavba přeložky silnice I/56 bude rozdělena do tří až čtyř etap o celkové délce 27,3 kilometru. Na dvouproudovém obchvatu má vzniknout sedm mimoúrovňových křižovatek a 39 mostních objektů. Trasa řešené přeložky začíná v okružní křižovatce, která je součástí již dokončeného severního obchvatu Opavy. Úprava končí v místě mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D1.

Znovu otevřeno! Zámky v Raduni a Hradci ukázaly, jak slavila Velikonoce šlechta

Informační leták Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádí, že podle cenové úrovně z roku 2021 by stavba vyšla na necelých devět miliard korun bez DPH. Mluvčí ŘSD Miroslav Mazal řekl v prosinci loňského roku pro Moravskoslezský deník, že s výstavbou jednotlivých etap by se mohlo začít mezi lety 2027 a 2033. Časový horizont je podle něj závislý na řízení EIA a dalších souvisejících okolnostech.