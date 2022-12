Přípravy na obchvat Hlučínska běží dál. Známe první možné termíny

To, co vypadalo jako nemožné, se pomalu stává skutečností. Přípravy obchvatu Hlučínska, o kterém se mluví více než dvacet let, zdárně pokračují. Obchvat, který odvede hustou dopravu z frekventované silnice I/56 mimo obce a města, chystá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Přeložka už má schválený záměr, hotová je podrobná technická studie a nyní se pracuje na procesu EIA, tedy posouzení toho, jak stavba ovlivní životní prostředí.

Takto má vypadat obchvat Hlučínska, přeložka silnice I/56. | Foto: se souhlasem ŘSD