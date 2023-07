Poslední práce probíhají na stavbě západní části severního obchvatu Opavy. Jeho první, východní část, je v provozu už v roce 2019, nyní to čeká i část západní.

Stavba západní části severního obchvatu města. Červenec 2023. | Foto: se souhlasem ŘSD

Poprvé se po nové pětikilometrové trase s osmi mosty, dvěma protihlukovými stěnami a jednou opěrnou zdí projedou řidiči po letních prázdninách.

Nová část obchvatu povede ve směru z Ostravy mimo město dál po cestě na Krnov nebo Bruntál. A šoféři už nebudou muset sjíždět na Rolnickou. Přesný termín otevřený ještě není znám, opavský magistrát ale Deníku potvrdil, že to bude toto září.

Mosty, nový kruháč, obchvat. Kde všude čekají na šoféry na Opavsku uzavírky

V úseku mezi Píšťským potokem a mostem přes Vávrovickou ulici i na části mezi kruhovým objezdem na silnici I/57 a mostem přes koleje je již položen všechen asfalt. „Na hlavní trase probíhají dokončovací práce, jako je ohumusování svahů a jejich zatravnění, pokládka krajnic a žlabů a dokončování kamenných patek proti stoleté vodě. Zahájeno bylo osazování svodidel. Na mostních objektech byly dokončeny všechny důležité betonáže. Postupně probíhají zemní práce na polních cestách, umožňujících obsluhu území podél hlavní trasy,“ popisuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem celé stavby za 1,2 miliardy korun, Jan Rýdl.

Méně hluku i prachu

Otevření západní části a tím kompletní dokončení severního obchvatu by mělo ještě více ulevit dopravně přetížené Opavě. Už zprovoznění východní části přineslo své ovoce, alespoň to ukazují poslední aktuální čísla. „Projevilo se to hlavně na snížení průjezdu nákladních vozidel centrem města. Podle monitoringu touto částí Kateřinek projíždí denně mezi jedenácti až třinácti tisíci náklaďáků denně, z toho asi osm tisíc jezdí odklonem přes obchvat. Provoz je zde ale i tak relativně silný, po Vrchní jezdí stále například doprava do podnikatelských subjektů v okolí ulic U Cukrovaru či Wolkerova. Po Ratibořské pak rovněž vozidla zásobování a jiných opavských firem,“ upřesňuje Martin Kůs z tiskového oddělení Hlásky.

Kdy se konečně otevře řidičům? Stavba severního obchvatu Opavy míří do finiše

Zlepšení tedy už teď podle radnice pociťují obyvatelé Hlučínské ulice, ale i Vrchní a Rolnické, kudy do roku 2019 vedl tranzit. „Právě zde bylo zaznamenáno hlavně snížení hluku, prašnosti a také „otřesů“, které obyvatelé v domech vnímali. Provoz se snížil i na Ratibořské, Nádražním okruhu a v návaznosti na Těšínské, méně aut je také na Krnovské a Nákladní,“ vyjmenovává Kůs.