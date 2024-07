Fran Směja, vlastním jménem František Směja, byl český prozaik, básník, redaktor a kulturní pracovník Opavska. K zachycení slezské atmosféry využíval slezské nářečí a místní dialekt. Narodil se roku 1904 v dnešní opavské městské části Suché Lazce, a to do rodiny chalupníků, která se následně přestěhovala do Ostravy-Mariánských Hor, ale do Suchých Lazců se později zase vrátila. Po studiích na učitelském ústavu v roce 1925 začal pracovat hlavně na Opavsku a v Hrabyni založil knižní vydavatelství Iskra.

Během německé okupace se František Směja zapojil do odboje a prožil těžký rok ve vratislavské věznici. Po propuštění mu bylo učitelování zakázáno a proto začal s literární tvorbou. Po roce 1945 dohlížel jako pracovník zemského národního výboru na oblast kultury. Soustavně přispíval do různých periodik a podílel se na ukončení činnosti Matice opavské, čímž mimoděk usnadnil pozdější ustavení Matice slezské.

Počátkem padesátých let se František Směja přestěhoval do Hradce nad Moravicí, kde řídil krajské osvětové středisko a spravoval zámek. Sblížil se s místním sochařem Vincencem Havlem a do Opavy dojížděl jako předseda Sdružení slezských výtvarníků. Spolupracoval též s Helenou Salichovou na projektu Budujeme Slezsko a malířem Držkovicem, se kterým v roce 1948 sestavil sborník jeho práce. Směju okouzlilo slezské nářečí, ve kterém psal verše.