Obhájí starostové své mandáty?

Při pohledu na výsledky voleb do obecních zastupitelstev v dalších městech na Opavsku lze konstatovat, že většina starostů své posty s největší pravděpodobností obhájí. Jasno by mohlo být už na konci tohoto týdne, jednání o koalicích už někde začala.

Hlučín

Naprostá spokojenost vládla v Hlučíně. Ve druhém největším městě opavského okresu s přehledem vyhráli Občané pro Hlučín v čele s aktuálním starostou Pavlem Paschkem. Toho suverénní vítězství velmi potěšilo.

„Minule jsme získali 18 tisíc hlasů, teď jsme na více než 35 tisících. Vnímám to jako velké zadostiučinění za naši práci. Zároveň je to ale i velký závazek vůči občanům,“ přiznal Pavel Paschek s tím, že s výjimkou jedné komunikoval i s ostatními stranami, které se dostaly do zastupitelstva. Sám by jednoznačně rád pokračoval ve funkci starosty. V Hlučíně se o složení koalice bude v tomto týdnu vyjednávat a výsledek by mohl být znám ve středu nebo ve čtvrtek.

Kravaře

Absolutně nejvíce preferenčních hlasů, celkem 1044, získala v Kravařích současná starostka Monika Brzesková. Město čtyři roky vedla pod hlavičkou strany SNK Za Kravaře prosperující, avšak v těchto volbách už kandidovala za KDU-ČSL. Její strana s přehledem vyhrála, získala 27,56 procent hlasů a v jednadvaceti-členném kravařském zastupitelstvu obdržela šest křesel.

„Vítězství nás potěšilo, jsme rádi, že nám voliči dali důvěru. Ukázalo se, že KDU-ČSL je v Kravařích stálicí. Jednání o koalici budou probíhat tento týden,“ uvedla Monika Brzesková s tím, že lidovci jsou nakloněni spolupráci i se stranami, které byly poslední čtyři roky v opozici.

Konkrétně například s Novou sílou Kravař nebo s Jistotou. S kým naopak nepočítají, je sdružení SNK za Kravaře prosperující, které vede podnikatel Alois Hadamczik. Pro lidovce je důležité dobudování cyklostezek, důraz kladou mimo jiné i na téma životního prostředí.

Vítkov

Ve Vítkově posílilo o jeden mandát proti minulému období nejen znovu vítězné Sdružení nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Pavlem Smolkou, ale také KDU-ČSL na druhém a ANO 2011 na třetím místě.

„Podpora voličů nás mile překvapila. V zastupitelstvu budeme mít zástupce osmi stran a sdružení, rozhodující vliv budou mít tři uvedené nejsilnější strany. Vyjednávání o koalici může být zahájeno už tento týden. Musí se spojit minimálně tři až čtyři subjekty, o to může být domluva složitější,“ mínil Pavel Smolka.

Hradec nad Moravicí

V Hradci nad Moravicí, podobně jako v minulých komunálních volbách, zvítězila KDU-ČSL s lídrem Josefem Víchou, který je zároveň i současným hradeckým starostou.

„Vítězství nás samozřejmě těší. Jsme spokojeni,“ komentoval.

Jednání o koalici bude intenzivně probíhat v tomto týdnu.

„Byli jsme v kontaktu s ostatními stranami, ale nic konkrétního zatím domluveno není,“ mínil včera Josef Vícha.