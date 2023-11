Po dlouhých třech letech, zaviněných covidovou pandemií, se do prostor opavské zemědělské školy k natěšeným návštěvníkům znovu vrací proslulý Advent na zemědělce.

Advent na zemědělce 2019. | Foto: Deník / Petr Widenka

Osvědčený adventní program bude mít děj v pátek 24. od 9 do 18 a v sobotu 25. listopadu od 9 do 17 hodin. Kdo v tuto dobu zavítá do prostor Střední zemědělské školy, rozhodně nebude litovat.

„V programu se zaměřujeme na mystickou a tvůrčí atmosféru, kterou doplňujeme trhy a rozhodně ne naopak. Snažíme se držet tradiční linku akce, která vítá přicházející adventní čas a snažíme se poskytnout svým návštěvníkům krásnou adventní atmosféru. Programy budou ve všech školních prostorách i v našem parku a učitelé se svými žáky jim věnovali hodně společné práce,“ konstatuje ředitel školy Arnošt Klein.

A nejenom současní studenti, na Advent ve své bývalé škole si přichází na adventní školní čas her a malin nezralých zavzpomínat i řada absolventů. Program bude opět hodně bohatý a pestrý.

Přítomným budou vyhrávat Muzikanti na tripu, Anima Band, Žádný ostych, cimbálovka Opavští hudci a zazpívají pěvecké sbory. Děti se dokonale zabaví například při pohádkách O Mikešovi nebo O červené Karkulce, čeká je Ledové království, Veselé peklo s živými čerty, nechají si pomalovat obličeje a chybět nebudou ani velmi oblíbená zvířátka v ZOO koutku. Ta představují velmi atraktivní část celého adventního programu a pokaždé se těší velké pozornosti dětí, jejich rodičů a dalších návštěvníků bez rozdílu věku.

Všichni zájemci si mohou vyzkoušet zdobení baněk nebo perníčků, výrobu adventních věnců nebo pískování a sádrování. K prohlídce jr pozve velký dřevěný betlém i dětský vánoční bazárek a pozornost přilákají prodejní výstavy, nabízející věci ke zkrášlení domovů i vhodné vánoční dárky.

Do oblohy se k potěšení diváků po oba dny rozprskne plejáda barev, vychrlená ohňostrojem do tmavé noci. Masarykova střední zemědělská škola nemá problém naplnit svůj Advent návštěvníky, ale přesně naopak. Pokaždé se na tuto vyhlášenou akci scházeli a sjížděli z širokého okolí a pořadatele čeká nelehký úkol zvládnout ji nejenom programově, ale též kapacitně tak, aby nevznikaly tlačenice.

