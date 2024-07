Jaké obří světelné inscenace letos rozzáří areál festivalu Štěrkovna Open Music? Jakým způsobem festival Štěrkovna Open Music jako první v regionu řeší třídění odpadu? Jaké novinky v dopravě a parkování čekají návštěvníky festivalu?

Čtvrteční program

V úvodní den festivalu vystoupí na Straub Stage od 15.50 hodin formace Vesna a po ní budou následovat koncerty Ewy Farne, Divokého Billa a Tří sester. U Kofola Stage uslyší návštěvníci od 15 hodin Pam Rabbit a dalšími účinkujícími budou Poletíme, Michal Pavlíček & Unique Orchestra či J.A.R. ŠOM Club Lenzing nabídne od 15.50 hodin koncert skupiny Toad Planet a od 18 hodin pak besedu na téma Trvale udržitelná zábava. V Šom Pub Kvízu začíná od 21.30 hodin CimbálCoverShow, jež bude vystřídaná cimbálkou Grunt. Betonárna Hlučín Stage nabídne od 16 hodin Chill out a po něm vystoupí ještě Marthy, Van Vega a Lucca & Ladida.

Co nabídne pátek?

V pátek návštěvníci přivítají na Straub Stage od 15.30 hodin skupiny No Name, Nebe na zemi, Lybar band, Vojtěcha Dyka s kapelou D.Y.K a Refew & Jaroslav Oláh. Kofola Stage jim nabídne od 16.45 hodin Voxela & Cimbálovku a dále pak vystoupení Wohnout, Jiřího Krhuta či Alice. V Šom Clubu Lenzing zazní od 17.50 hodin koncert skupin Retro B, od 20 hodin beseda na téma Šom 20 let a Šom Pub kvíz. Od 21.20 hodin vystoupí skupina FrenchPress a po ní známá cimbálovka Kubalovci. V Betonárně Hlučín Stage potěší návštěvníky od 16 hodin těšit Chill out, Daniel, Srp, DJ Soulphonique , 2 Bojs - live DJ set Milan Cais & Mardosha a program uzavře GiA.

Pompézní sobota

V poslední festivalový den si přijdou na své u Straub Stage fanoušci Tomáše Kluse (od 13 hodin) a po populárním zpěvákovi se dočkají svých favoritů příznivci kapel Olympic, Symphonic Dance Music a Rybičky 48. V Kofola Stage přivítají návštěvníci od 13.45 hodin Anetu Langerovou a po ní Letní kapelu, Nebe a Mydy. Šom Club Lenzing nabídne v 15 hodin besedu s Petrem Harazinem a po ní Šom Pub kvíz. Ve 20 hodin začíná koncert Pocta Karlu Krylovi a program uzavře cimbálovka Odera. Na Betonárně Hlučín Stage začíná od 14 hodin koncert Chill out a po něm vystoupí Fliptyck, Patrik Diamond, Dr. Zeppelin & Radim Nowak a Lowa.

Areál letos rozzáří dvě atraktivní obří světelné inscenace, jejich autorem je známý umělec Jan Hladil. „Atmosféru by účastníci měli vnímat všemi smysly. Chceme, aby měli mnohovrstevnaté zážitky, aby se u nás cítili dobře a znovu se k nám vraceli,“ říká zakladatel festivalu David Moravec.

Důraz na ekologii