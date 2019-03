Ministerstvo financí ČR vypsalo výběrové řízení na dodavatele revitalizace štěrkovny. O zakázku má zájem hned patnáct firem, práce by mohly být zahájeny už v září.

Celkem pět set milionů korun má ministerstvo financí vyčleněno na projekt sanace hlučínské štěrkovny. Nyní je její realizace zase o něco blíže. Příslušní zaměstnanci resortu se totiž v minulých dnech sešli na březích jezera s představiteli patnácti firem, které by se rády na revitalizaci podílely. Jako termín zahájení prací pak ministerstvo udává letošní září. Vše by se mělo stihnout do konce roku 2021.