Nyní je však značená trasa po levé straně ze Žimrovic do Podhradí delší a v některých místech náročná a nebezpečná, hlavně pro děti a starší návštěvníky. Proto lidé stále využívali cestu oborou, která vedla na jejím okraji podél Moravice.

Tedy aspoň do té doby, než se na plotě obory objevil v červnu 2020 zámek a průchod se natrvalo k nelibosti okolních obcí a mnoha turistů uzavřel. Nepomohla ani petice. Rozhodnutí o opatření obecné povahy a zákazu vstupu do Jelenice vydal v roce 2020 stavební úřad ve Vítkově.

Proti tomu se postavilo jak město Vítkov, tak i Hradec nad Moravicí a městys Březová a začal soud. Spor se řešil u Krajského soudu v Ostravě, Nejvyššího správního soudu v Brně a skončil až minulý rok u Ústavního soudu (ÚS).

Všechny tři daly zapravdu zmíněným obcím s tím, že firmy Opavská lesní a GroCredit nesmí prostor honitby natrvalo a plošně podle zákona o myslivosti uzavřít veřejnosti. Firmy se bránily a argumentovaly tím, že cyklisté a turisté plaší zvěř, která prý vykazuje váhové úbytky kvůli stresu. S tím ale soudy nesouhlasily.

„Nebylo prokázáno, že by zvěř v důsledku pohybu veřejnosti procházející oborou potravně strádala, ani nebyla zjištěna potřeba ochrany návštěvníků obory v době lovů. Zákon o myslivosti neopravňuje orgán státní správy myslivosti bez dalšího nařídit zákaz vstupu do honitby, nýbrž tak lze činit pouze na žádost uživatele honitby v odůvodněných a současně časově vymezených případech. Zákon o myslivosti přitom výslovně hovoří o době, kdy lze omezení vstupu nařídit (např. doba hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo doba provádění lovů),“ stálo také v rozhodnutí ÚS, který dále mimo jiné konstatoval, že předložené a značně obtížně čitelné dodací listy obou společností o údajných váhových úbytcích zvířat v důsledku rušení veřejností, jsou zcela neprůkazné. Proti usnesení ÚS se již firmy nemohly odvolat.

Je plot černou stavbou?

V kauze uzavřené Jelenice pak začalo ještě jedno správní řízení. V polovině roku 2021 poslala rada města Vítkova a městys Březová na vítkovský úřad podnět, aby zamknuté vstupní brány jako černá stavba zmizely. Když se totiž obora před lety kolaudovala, tak jedou z podmínek bylo, že zůstane průchozí pro veřejnost, což se teď neděje.

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí s Opavskou lesní skutečně řízení o odstranění stavby zahájil. Jenže Opavská lesní se znovu odvolala, a to ke Krajskému úřadu MSK. Ten pak rozhodnutí MěÚ Vítkov zrušil a vrátil jej zpět k dalšímu projednání, a to kvůli námitkám Opavské lesní na údajnou podjatost vítkovského úřadu. Krajský úřad pak pověřil řízením o odstranění černé stavby právě stavební odbor Městského úřadu Fulnek. A to pořád běží. „S ohledem na stále probíhající řízení nemohu sdělit žádné konkrétní informace, ve věci nebylo rozhodnuto,“ potvrdil Deníku tajemník Městského úřadu Fulnek René Veřmiřovský.

Na mrtvém bodě

Dlouholetý „boj“ proti zavřené oboře sváděl v minulých letech i nyní již bývalý vítkovský starosta Pavel Smolka. Když se starostou po komunálkách v roce 2022 stal Jakub Cihlář, tak Pavel Smolka svého nástupce s problematikou obory blíže seznamoval a na toto téma spolu vedli několik hovorů. „S Opavskou lední nejsme v žádném kontaktu a bližší informace tedy k věci nyní nemám. Celá tato kauza se vleče už léta a jsme stále na mrtvém bodě. Víra v otevření je, bohužel, stále menší a menší,“ posteskl si Deníku Jakub Cihlář.

S majiteli obory není v kontaktu ani městys Březová. „O žádných změnách ve věci zavřené obory nevím,“ sdělil redakci březovský starosta Jan Turovský s tím, že jak on sám vidí šance na znovu zpřístupnění obory, nechtěl komentovat. Potvrdil však, že už se začal řešit možný další přesun cyklostezky. „Město Vítkov má představu, kudy by cyklostezku chtělo vést a šlo by to například i přes náš katastr nebo katastr Větřkovic. Proběhlo k tomu prvotní úvodní jednání,“ dodal.

Nová a bezpečnější cyklostezka?

Jak už bylo řečeno, tak nyní vede oficiální značená cyklostezka po levém břehu Moravice. Když před nedávnem do Vítkova zavítal krajský cyklokoordinátor, nastínili mu Jakub Cihlář a Jan Turovský své plány. „S tím, že bychom chtěli vytvořit cyklostezku Vítkov, Prostřední Dvůr, Větřkovice, Březová, Jelenice. Vše spojit, aby vznikla nějaká hlavní tepna, na kterou by se připojily Větřkovice a Březová. I kolem Vítkova bychom rádi vytvořili menší cyklookruh pro řekněme méně zdatné cyklisty. Nakousli jsme to, zatím jsou jen obrysy a začínáme pomalu řešit pozemky na trase. Potřebujeme na Vítkovsku trochu rozšířit turistickou infrastrukturu, v podstatě jsme měli už před volbami plán se tímto směrem pustit. Že bychom v následujících čtyřech letech rádi spustili alespoň ten proces a v budoucnu by se mohlo začít stavět,“ upřesňuje Jakub Cihlář.

Turisté nechápou

Tak či tak, Jelenice tedy nadále zůstává uzavřená. Turisté a návštěvníci postoj majitelů nechápou. „Jen to potvrzuje, že právo a jeho vymáhání je v rukou těch, kteří vlastní kapitál a moc. Stačí sledovat předchozí a současnou vládu. Turistická trasa podél Moravice je za mne mnohem zajímavější i méně náročná na pravém břehu, kde leží i obora. Mezi plotem obory a řekou jsme jednou procházeli. Je to tam dost nepropustné, zarostlé vegetací. Když nechtějí v oboře turisty, tak ať posunou plot dále od řeky a turistický chodník vybudují na břehu mezi řekou a plotem. Zvěř se ani v současném stavu ke korytu řeky kvůli plotu nedostane,“ míní například Václav Orlík.

Podobně na situaci nahlíží třeba Jan Marušák, mimo jiné předseda Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. „Je více než smutné, že mládež a rodiny s dětmi přichází o jeden z nejkrásnějších a nejčistších lesů na území Opavska. Zároveň nechápu, jak to, že po rozsudku o otevření obory stále česká justice toto nedodržení neřeší. My jako Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže jsme nabízeli všemožnou pomoc a odpověď Opavské lesní zněla jasně – ne,“ konstatuje Jan Marušák.

Deník požádal o vyjádření i Opavskou lesní. Její správní náměstek Tomáš Bittner uvedl, že ve věci obory nebudou redakci poskytovat žádné informace.