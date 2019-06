Už na první pohled bylo patrné, že v pořadí pátá opavská demonstrace bude co do počtu příchozích rekordní. Pořadatelé odhadovali, že bojovat za nezávislou justici, odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše přišlo nejméně 400 lidí. Na úvod byli příchozí opět informováni, proč se vlastně demonstrace po celé zemi konají. Podle iniciativy Milion chvilek pro demokracii, která je svolavatelem protestů, v úterý akce probíhaly ve 313 obcích a městech mimo Prahu.

Pořadatelé všem poděkovali, že se přišli zúčastnit „koncertu“. O hudební doprovod se v Opavě postarala mimo jiné také kapela Ladě, respektive její část ve složení Michael Kubesa a Petr Uvira. „Abyste tomu rozuměli, zjistili jsme, že kapela Ladě se skloňuje podle vzoru motýle,“ prozradil jeden z organizátorů akce Jakub Janeček. Následně byli lidé informováni o velké demonstraci, která se uskuteční v neděli 23. června na pražské Letenské pláni.

„Vlaky už jsou poměrně hodně obsazené, proto budete-li mít zájem vyrazit z Opavy na tuto akci autobusem, je možné jej objednat, ale musí nás být dost,“ hovořil směrem k posluchačům další pořadatel Milan Freiberg a doplnil, že ozývat se mohou lidé prostřednictvím facebookové stránky Milion chvilek Opava, na které je uveden také email.

Řeč přišla i na financování demonstrací. Platí je samotní účastníci, kteří mohou posílat příspěvky na transparentní účet Milionu chvilek pro demokracii. Poté přečetl Jakub Janeček vzkaz, se kterým na Václavském náměstí vystoupil herec Ivan Trojan a své názory vyjádřilo i několik občanů. Mezi nimi například i kytarista Lubomír Bužma Khýr, který citoval Václava Havla.

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne, řekl Václav Havel. A já si myslím, že to, co tady teď děláme, má smysl,“ uvedl.

Příští demonstrace na pražské Letné se uskuteční v již zmíněnou neděli od 16.30 hodin.

