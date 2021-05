Při vstupu do kasáren se nyní naskýtá zcela nový pohled. V místě, kde ještě před dvěma měsíci stály chátrající správní a provozní vojenské budovy, garáže, maštale nebo střelnice, se nyní pohybují pracovní stroje a většina zmíněných objektů je již srovnána se zemí.

„Demoliční práce byly zahájeny v první polovině března a v následujících dnech bychom je chtěli ukončit,“ řekl Deníku ředitel ostravské JTA exclusive Alan Jančík.

Zbourány již byly dvě třetiny této části kasáren. „Po těchto demoličních pracích bude probíhat projekční a povolovací proces stavby,“ dodává Alan Jančík s tím, že pokud vše půjde hladce, tak samotná stavba bytů by mohla odstartovat v první polovině příštího roku 2022.

Stavět se bude postupně, celkem se jedná o čtyři sekce, v nichž vyroste celkem šestnáct domů s více než třemi stovkami bytů. K parkování budou sloužit podzemní garáže. Kompletně hotovo by mělo být do osmi let.

Ještě dodejme, že přední část kasáren s náměstíčkem a historickými budovami zůstává v majetku města, které zde chce vybudovat startovací byty. Také vrchní část patří městu, nachází se zde travnaté hřiště, heliport i soukromé firmy.