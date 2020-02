Známá tradice Vodění medvěda má v této obci tradici, sahající až do první republiky. Místní hasiči mohli být spokojeni. „Letošní průvod s dvaačtyřiceti maskami byl perfektní a vyšlo nám vstříc i počasí,“ libuje si jeden z organizátorů akce, Roman Vavrys.

Průvod vyšel v 9.30 hodin od Hasičské zbrojnice a s doprovodem bubeníka, harmonikáře a saxofonisty se vydal na každoroční pouť obcí. Kromě obvyklých postav, například vodníka, čarodějnice, zdravotní sestry a dalších oblíbených masek, v něm šel i muž jako Sněhurka, mušketýr a dokonce se dostavil i Fantomas.

U každého navštíveného domu zůstal průvod stát a jeho účastníci si zatancovali s jeho majiteli. Za to od nich dostali po štamprli „ostré“ i různé dobroty. V 16 hodin se všichni aktéři v tu méně a tu více veselém stavu vrátili zpátky do Hasičské zbrojnice, kde se převlékli do civilního oblečení a odešli si domů odpočinout.

Měli k tomu dobrý důvod, protože od 19 hodin se sál v Hasičské zbrojnici zaplnil zábavychtivou veřejností. Návštěvníci popíjeli, tancovali a veselili se do 23. hodiny, kdy společně pohřbili basu a zábava pak volně pokračovala až do kuropění.

Lidé se jí snažili využít naplno, protože je od této středy už čeká jen půst. A tradiční vodění medvěda se konalo také v Jakubčovicích, více už v naší galerii: