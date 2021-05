Loutkové divadlo v Opavě slaví 70. výročí, a tak si pro vás Kašpárek vymyslel narozeninovou hru. Ukryl se v truhle s pokladem a čeká, komu se podaří ho vypátrat! Budete to vy? Najdete ho?

Stačí splnit dvanáct zapeklitých pohádkových úkolů, aby se odkrylo místo pokladu a najít po trase číselný kód k otevření zámku na truhle. Podaří-li se vám to, poklad je váš!Ke Kašpárkově hře je potřeba hrací kartu, tužku, telefon s datovým připojením a dobrou náladu.

Instrukce pro odvážné hledače pokladu:! Start je u hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. (Je možné vyrazit také od Žimrovického splavu, ale budete se pak po trase vracet).

Po cestě čeká 12 pohádkových úkolů. Jejich vyluštění přinese indicii, která se vyhledá v tabulce na zadní straně hrací karty a odtajní se tak část GPS souřadnice k nalezení truhly s pokladem.

Poklad hlídá sám kašpárek. Také on touží po společném selfie, Organizátoři budou rádi, když se s nimi o společné foto aktéři hry podělí, a to třeba nasdílením na sociálních sítích s označením @svcopava #kasparkovastezkasvcopava, nebo se foto pošle do zpráv na facebook.com/svcopava.

Kód k otevření zámku na truhle během cesty prozradí některé Kašpárkovy hrací cedulky s úkoly, je třeba dávat pozor a číst úkoly.