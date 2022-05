Po chvilce mlčení muž promluví. „Kdysi jsem četl nějaký článek o tom, jaké ten majitel má vize. Ale myslím si, že už s tím moc neudělá. Bylo by to pěkné, ale v dnešní době lázně – to je asi ztracené. To spíše udělat něco pro seniory a občas je někam vyvézt, ať nejsou pořád tady na jednom místě. No, je to škoda,“ přemýšlí muž nahlas. Po chvilce dodává: „Tady prý je velký nádherný sál, ale nevím kde, uvnitř jsem nikdy nebyl.“ Trochu se opožďuji, když slyším, jak muž nahlas říká: „Aha, ten sál je tady!“