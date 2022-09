Trasu stezky si mohli zájemci naplánovat už dopředu třeba prostřednictvím elektronické mapky, kdo upřednostňoval klasickou papírovou formu, mohl si vytištěnou mapku vyzvednout na některém ze stanovišť.

Uprchlého vězně policisté zadrželi v Opavě, nad motivem útěku visí otazníky

Letos premiérově měla Burčáková stezka charitativní rozměr, zaměřila se na pomoc jedenáctiletému Matyáškovi Tazbirkovi z Opavy, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Každá ze zapojených provozoven přispěla na transparentní účet Matyáška částkou pět set korun. Zapojit se ale mohli a mohou i zájemci z řad veřejnosti, kteří mohou poslat libovolné peníze na transparentní účet 2839793033/0800.

Matyáškův životní příběh

Na webu www.matytodokaze.cz si pak lidé přečtou Matyáškův životní příběh. „Léčba Matyáška je finančně hodně náročná. Jsme samozřejmě rádi za každou takovou podobnou akci. Peníze použijeme s největší pravděpodobností na zaplacení hipoterapie, na kterou jezdíme dvakrát ročně. Případně půjdou na úhradu lázní v Klimkovicích, kam jezdíme cvičit,“ řekl Deníku tatínek Matyáška Tomáš. Oba dva se i s Matyáškovou maminkou Karin také na Burčákovou stezku vypravili.

Komunálky zahájeny, v Opavě se přesunovaly okrsky, lidé přicházeli s předstihem

Podobně už takto v minulých letech pomáhaly i další akce Opavského Slezska jako Svatomartinská vinná stezka nebo Vinný trh. „Pokud máme nějaký konkrétní cíl, kde a jak pomoci, je to vždy velmi dobré. V případě Burčákové stezky jsem se co se charity týká inspiroval právě u Vinného trhu, i zapojení prodejci jsou vesměs ti stejní jako na Vinném trhu, jsou na to tedy zvyklí a podpora je velká,“ upřesňuje naší redakci ředitel Opavského Slezska Jan Černý.