/FOTOGALERIE/ Několik desítek otužilců během dopoledne Štědrého dne vplulo do chladných vod Stříbrného jezera v Opavě. Konal se zde totiž v pořadí už šestý ročník akce Rampouch.

Desítky lidí v jezeře a stovky dalších na břehu. Taková byla realita na Sádráku na Štědrý den. Rampouch si s každým dalším rokem získává mezi opavskou veřejností čím dál větší renomé. Akce přitom dopředu nebývá nijak zvlášť propagována.

Většina Opavanů už zkrátka ví, že pokud v dopoledních hodinách 24. prosince vyrazí směrem ke Stříbrnému jezeru, setká se se spoustou vyznavačů otužování, ke kterým se navíc mohou kdykoliv přidat.

„V tomto počasí to bylo krásné, protože bylo teplo a voda měla pět stupňů. Když mrzne, tak má nulu a je to trošku drastičtější. Bohužel nemáme led, vypadalo by to o něco lépe, ale i tak to je celkem v pohodě," popisoval jeden z pořadatelů a zakladatelů Rampouchu Zbyněk Mrůzek.

A počasí lze skutečně považovat za jedno z největších lákadel a důvodů, proč účast mezi samotnými otužilci i diváky byla tak vysoká. „Poslední čtyři sezony není led a voda je plus minus stejně teplá. Jednalo se v pořadí už o šestý ročník. Návštěvníků každý rok přichází více a organizace je čím dál náročnější," pokračoval dále.

Na začátku byli ve vodě jen ve třech

Po několika minutách strávených ve vodě Zbyněk Mrůzek vylézal na písečnou pláž Stříbrného jezera společně s Hanou Herberovou, pro niž je opavský Rampouch zároveň i možností, jak uctít památku zemřelé babičky.

„Vzniklo to na počest mé babičky, která se tady utopila. Takto jí vzdáváme hold a pozdravujeme ji," vysvětlovala už zmíněná Hana Herberová.

Vypíchla i další důvody, jež před šesti lety ji a partu kamarádů vedly k založení takové akce: „Chtěli jsme si popřát krásné svátky, protože na Štědrý den se nejí a je potřeba nějak zabít čas okolo oběda, takže jsme se začali takhle scházet. Na to se nabalila další spousta lidí."

Jestliže dojde na srovnání letošního ročníku s tím premiérovým, otužilců tehdy bylo ve vodě podstatně méně. „Byli jsme tam ve třech a na břehu nás povzbuzovala rodina. Mohlo tam být okolo dvaceti lidí. Nijak to nepropagujeme, lidi si to zkrátka každý rok mezi sebou řeknou a účast je rok od roku větší a větší," doplnila dále jedna z organizátorek Rampouchu.

Otužovat se začínají od září

Letošní podmínky nebyly pro otužilce nikterak drastické. Teplota vzduchu činila devět stupňů, voda pak byla o čtyři stupínky chladnější. Jde o velký rozdíl oproti ročníkům, během nichž pořadatelé museli prosekávat díru do ledu, aby se otužilci vůbec měli kde svlažit.

Zbyněk Mrůzek naší redakci vysvětlil, že platí několik otužileckých zásad, jimiž je dobré se řídit. Zvlášť pokud s otužováním teprve začínáte: „Rozhodně to chce se ponořit pomalu. Nenamočit si hlavu nějakým skokem, protože při prochlazení nervů může dojít k zástavě srdce. Pro člověka, který není zvyklý, to může být i nebezpečné.

Pokud tam ale jdete pomalu s nějakým rozmyslem, dá se to zvládnout. Na teplotu si zvyknete."

V Opavě dokonce existuje uskupení lidí, které se od začátku září chodí na Stříbrné jezero otužovat pravidelně. Akce na Štědrý den je potom pomyslnou třešničkou na dortu. „Začínáme vždy prvního září v pět hodin. Tehdy probíhá také nábor nových členů. Prakticky celé léto sháníme nováčky, aby se přidali další šílenci.

V tom září vždycky začneme, domluvíme se, komu kdy vychází jaké termíny a dvakrát týdně se scházíme," připojil Zbyněk Mrůzek, jenž zároveň tvrdí, že lidé, kteří se s jeho skupinou začali otužovat, jsou méně nemocní.

Podle Hany Herberové je však čas od času dobré vsadit na instinkt: „Člověk musí dát na svůj pocit. Někdy do vody vejdete a není vůbec problém, jindy je vám zima, tak na břeh vylezete dřív."