V jeseníkách do sobotních sedmi hodin ráno napadlo mezi deseti až dvaceti centimetrů nového sněhu. Nejvyšší čtyřiadvacetihodinový úhrn zaznamenala meteorologická stanice v Městě Albrechticích, a to 25 centimetrů. Podle předpovědí meteorologů by mělo sněžit a nárazově foukat zhruba do poledne, poté by se mělo počasí uklidňovat.