OBRAZEM: Opava zažila Dny prevence

Číšníci a servírky ČÍŠNÍK, SERVÍRKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: *KO: Varyš Martin, tel.: 723 465 464, e-mail: varys-martin@seznam.cz. Životopisy zasílejte na uvedenou emailovou adresu. , Požadujeme spolehlivost, komunikativnost, flexibilitu a chuť do práce., Pracoviště: Nová sladovna, KaVarna, OC Breda&Weinstein, nástup: dle dohody. Pracovní doba: krátký - dlouhý týden.. Pracoviště: Gastronomie opava, s.r.o. - oc breda&weinstein, U Fortny, č.p. 49, 746 01 Opava 1. Informace: Martin Varyš, +420 723 465 464.

Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) BRIGÁDA - PRACOVNÍK, PRACOVNICE VÝSTUPNÍ KONTROLY, EXPEDICE, VÝROBY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 73.2 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: *KO: Pavlíková Blažena, životopis zašlete na e-mail: b.pavlikova@slezska-pekarna.cz, tel.: 553 760 915 - volat od 6:30 do 13:30 hod., Pracoviště Slezská pekárna Opava, nástup ihned., Jedná se o výpomoc po dobu letních prázdnin, vhodné i pro uchazeče od 16 let. Uvítáme uchazeče nad 18 let, kteří mohou pracovat i na nočních směnách.. Pracoviště: Zemědělské družstvo "agroholding" se sídlem v bernarticích - slezská pekárna, Otická, č.p. 2469, 746 01 Opava 1. Informace: Blažena Pavlíková, +420 553 760 915.