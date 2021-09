/VIDEO, FOTOGALERIE/ Také letos nabídnou Dny NATO v Ostravě úžasnou podívanou. S blížícím se víkendem si mohou lidé v kraji vychutnat přílety obřích strojů s předstihem. V úterý dopoledne dorazil Antonov An-124 Ruslan. A ještě dnes by měl v Mošnově přistát také další velký letoun - C5M Super Galaxy.

