Nebyla to vůbec příjemná noc. „Před ohněm člověk uteče, před vodou ne. Modlíme se, ať řeka zůstane v korytu,“ řekl padesátiletý Opavan, který ve tři ráno sledoval stav hladiny na řece Opavici. „Záplavy jsme zažili v roce 1997 a bylo to peklo. Teď se to tváří taky hodně nepříjemně. Tenkrát to ale byla bleskovka. Nyní jsme podstatně lépe informováni. V sobotu večer tady jezdily policejní vozy a vyzývali nás k evakuaci,“ pokračoval v povídání pan Jaroslav. „V roce 1997 jsme měli doma čtyřicet čísel vody. Snad nás to nyní netrefí. Evakuovat se nebudu. Při nejhorším půjdeme s manželkou do horního patra,“ prozradil reportérovi Deníku.

Že je situace vážná dokumentuje i fakt, že byl uzavřel most přes řeku v Ratibořské ulici. Z obou stran ho zatarasily policejní vozy. „Pod vodou je zahrádkářská kolonie. Zavřený je i most u splavu. Voda zasáhla i Tevu v Komárově. Je to hrozné, co se děje,“ poznamenal Kamil Bednář, který v 7 hodin ráno sledoval velkou vodu z chodníku na Kolofíkově nábřeží. „Lidé si tohle nezaslouží. Držkovice, Vávrovice, Palhanec, tam jsou také na tom špatně. Stejně tak v Hošticích. Kdyby stála přehrada v Heřmínovech, tohle se nestane. Schytáváme to všechno z Jeseníku,“ přidal svůj postřeh.

„Hasiči tam jezdí na člunech a pomáhají zachraňovat lidi, kteří dosud neodešli," řekl mluvčí města Roman Konečný k situaci v Kateřinách a dalších zasažených oblastech slezské metropole. Vážná situace je podle něj například u zahrádkářské kolonie nedaleko Vojenského splavu. Vody městem nyní protéká více, než se podle předpovědí očekávalo.

„Situace je horší, než jak v sobotu uváděli prognózy. Vody je mnohem více,“ řekl Konečný. Dodal, že současná povodeň už překonala i tu z roku 1997. „Co se týče množství vody, tak určitě. Ohledně škod ještě nevíme," uvedl.

Radnice v sobotu večer začala evakuovat obyvatele z částí ohrožených značnou vodou. Podle primátora Tomáše Navrátila se to týká tisíců lidí a voda bude více než stoletá. V nedělí v 7 hodin ráno na řece Opavě platil stále třetí povodňový stupeň. Hladina se dostala do výšky více než pěti metrů. Běžný stav je okolo metru.

V Opavě aktuálně s evakuací pomáhají i členové WASAR týmu. Skupinu tvoří 4 příslušníci, kteří jsou školeni pro tento typ mimořádných událostí. Disponuje speciální plovoucí technikou, jako jsou např. vodní skútry a čluny. WASAR je tým určený pro záchranu osob z vody, jeho členové procházejí speciálním výcvikem, tento tým je rovněž certifikován pro mezinárodní operace. „Dvě tyto skupiny působí v zahrádkářské oblasti Zátiší, kde na za pomoci plovoucí techniky kontrolují tuto oblast a v případě výskytu osob provádí jejich evakuaci,"řekla Kamila Langerová, mluvčí moravskoslezských hasičů.