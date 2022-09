Tomáš Navrátil: je to euforie

Hnutí ANO se do čela dostalo prakticky ihned po sečtení prvních okrsků a svou pozici si pak lehce udrželo až do finále. Lídrem kandidátky byl současný primátor Tomáš Navrátil, který po zveřejnění výsledků neskrýval nadšení.

„Takový úspěch jsme nečekali, jsme z toho v euforii, jsme unešeni a cítíme to jako krásnou satisfakci za práci, kterou jsme čtyři roky v těžké době odváděli. Strašně si vážíme každého hlasu, lidé ocenili naši práci, bereme to s pokorou a jsme za to velmi vděčni,“ řekl Deníku Tomáš Navrátil.

VIDEO: Komunálky v Opavě ovládlo ANO. Co řekl primátor Navrátil?

On sám před volbami uvažoval, že by byl rád, kdyby mělo ANO v budoucím zastupitelstvu čtrnáct mandátů. Obhajovalo jich deset. „Vsadili jsme se s panem poslancem Hendrychem o lahev rumu, pan poslanec to čekal někde kolem dvanácti, já jsem věřil ve čtrnáct křesel, to byl takový hlavní cíl,“ prozradil se smíchem první muž Opavy. ANO bude mít v devětatřicetičlenném zastupitelstvu nakonec sedmnáct křesel.

Koaliční vyjednávání podle něj začnou ještě v sobotu večer. „Dnes večer strany oslovíme, pogratulujeme všem, kterým se podařilo dosáhnout nad pětiprocentní hranici. Hlavní vyjednávání ale bude probíhat od zítřejšího (pozn. red. nedělního) rána,“ pokračuje. Jak již bylo zmíněno, tak oslovit chce hnutí ANO všechny strany, které se do zastupitelstva dostanou.

VOLBY 2022: Na Opavsku je rozhodnuto, kdo bude vládnout městům a obcím

„Jsme schopni se bavit s každým, nemáme vyhraněný názor vůči nějaké straně. I když jsme v minulosti mohli mít rozličné názory, hovořit budeme chtít se všemi a budeme hledat průsečík toho, co chceme v Opavě dodělat, abychom se střetli na hlavních strategických projektech, které chceme dotáhnout do konce,“ dodává Tomáš Navrátil.Jak již bylo řečeno, tak hnutí ANO vyhrálo v Opavě volby i před čtyřmi roky v roce 2018, tehdy získalo 22,03 procent hlasů.

Marek Veselý: mohlo to být lepší

Pomyslná stříbrná příčka patří Společně pro Opavu, i v tomto případě se jedná o obhajobu druhého místa z roku 2018. Zatímco tehdy získala ODS a TOP 09 ve slezské metropoli 13,96 procent, nyní to bylo 15,23. Mandátů budou mít sedm. „Byť výsledek není špatný a máme více procent než minule, doufali jsme ve více. Chtěli jsme změnit směřování stávající radnice, to se nám ale asi nepovede. Spíše jsem i překvapen ohromným vítězstvím našich konkurentů,“ okomentoval pro naši redakci volební výsledek lídr kandidátky Společně pro Opavu Marek Veselý.Společně pro Opavu bylo minulé čtyři roky v opozici. Dokáže si teď Marek Veselý představit spolupráci s ANO? „Je to otázka programu, programových průniků, není to osobní. Budeme o tom debatovat i uvnitř strany,“ konstatuje lídr strany.

Martin Šatný: jasný vzkaz od Opavanů

Jistojistě skokanem letošních opavských komunálek je SPD. V uplynulém volebním období mělo v zastupitelstvu dva mandáty, teď jich bude mít pět. „Jsme spokojeni, výsledek je velice dobrý. Jinými slovy jsme doufali v ještě lepší čísla, ale počítali jsme i s horšími. Myslím si, že Opavané tímto dali jasně najevo, kterým směrem se chtějí ubírat následně,“ sdělil naší redakci Martin Šatný s tím, že cílem bylo překročit hranici deseti procent. To se nakonec těsně nepodařilo, SPD získalo 9,85 procent.

V Opavě volilo první den přes dvacet procent, sháněli se členové komisí

I SPD bylo minulé čtyři roky v opozici. „Jednat budeme určitě s každým, kdo nás osloví a kdo bude chtít spolupracovat. Pro mě jakožto lídra SPD Opava je na prvním místě to, abychom našli programovou shodu. Pokud ji najdeme, i na prosazování našeho programu, spolupráci se nebráníme ani s ANO,“ míní Martin Šatný.Hranici pěti procent pak v Opavě překonaly ještě čtyři dalších strany. Čtvrtá příčka patří straně Občané městských částí Opavy (6,59 procent - 3 mandáty), pátá Změně pro Opavu (6,16 procent - 3 mandáty), na šestém místě skončila Zelená pro Opavu (5,84 procent - 2 mandáty) a sedmá je KDU-ČSL (5,04 procent - 2 mandáty). Opavské zastupitelstvo tak na další čtyři roky prořídne, co se složení stran týká. Minulé čtyři roky fungovalo v zastupitelstvu deset politických subjektů, nyní jich bude sedm.

Kdo vyhořel?

Letošní komunálky ale přinesly pro některé strany i výrazný propad. Asi nejcitelněji to pocítí ČSSD v čele s lídrem Petrem Orieščíkem, která se od roku 2020 podílela na vládě ve městě, když tehdy vstoupila do koalice. Sociální demokraté obhajovali čtyři mandáty, z toho jeden post náměstka primátora a jednoho radního. Nyní se do zastupitelstva ČSSD vůbec nedostala, když obdržela 4,72 procent hlasů.

Podobně jsou na tom i Piráti s lídryní Hanou Brňákovou. Ti obhajovali křesel pět, volební období ale dokončovali v opozici. Původně byli od roku 2018 součástí koalice, své posty ale v polovině volebního období opustili, odešli do opozice a ve vedení města je vystřídala právě zmíněná ČSSD. Piráty volilo 4 procenta osob.

Do zastupitelstva se pak nepodívají ani komunisté s lídrem Jaroslavem Čechem, když se jim nepovedlo obhájit dvě křesla z roku 2018, KSČM získalo 2,47 procent hlasů.Ještě dodejme, že v Opavě přišlo k urnám 39,83 procent voličů. To je jen o něco málo více než v minulých komunálkách, kdy byla volební účast 38,46 procent.