Prostory Expozice Cesta města v opavském Obecním domě nyní dýchají cyklistikou. Seznámíte se třeba s předchůdcem jízdního kola, takzvanou draisinou, jejíž vynález je v roce 1817 připisován Němci Karlu von Draisovi. Rozhodně nepřehlédnete ani vysoká kola a další velocipedy, dobová dětská kola, speciální turistický bicykl i kousky z již ne tak dávné minulosti.

„Unikátem je jízdní kolo typu Michaux ze začátku 70. let 19. století, které je, na rozdíl od pozdějších typů kol, vyrobeno takřka celé ze dřeva,“ přibližuje vedoucí expozice Ivana Maloušková. Spatřit můžete i různé doplňky pro jízdu na kole či dobové tématické letáky, které vás pozvou třeba na kvalifikační závod cyklistů o přebor Moravy, pořádaný v Opavě-Kylešovicích v roce 1967 cyklistickým oddílem tehdejšího opavského Ostroje.

Nezbytnou součástí výstavy je však také historie cyklistiky na severní Moravě, Jesenicku a ve Slezsku. Například v Opavě vznikl První slezský cyklistický spolek v roce 1884, za jeho zrodem stáli němečtí příznivci cyklistiky ve městě. V závěru 80. let 19. století pak byl v Městských sadech otevřen i velodrom. Rozvoj české cyklistky v Opavě byl opožděn. Nejstarší Klub českých velocipedistů Opava byl založen až v roce 1897. Šlo však o první český cyklistický spolek ve Slezsku. Druhým se v roce 1899 stal Klub českých velocipedistů Šíp v Lazech u Orlové.

Kolo bylo výsadou bohatých

Cyklistika ve Slezsku a na severní Moravě byla oproti českým zemím jen mírně opožděná. „Lze říci, že největší rozvoj velocipedistických klubů nastal od poloviny 80. let 19. století do roku 1900, kdy jen na území vymezené severně od Olomouce a Krnova vzniklo kolem 20 cyklistických spolků. Byly to samozřejmě spolky německé, stejně jako národnost zdejších obyvatel. Jelikož tehdy bylo Jesenicko značně bohaté, rozvíjela se zde kola daleko dříve než třeba na Ostravsku. Vlastnictví bicyklu bylo totiž tehdy vyhrazeno vyšším a majetnějším společenským vrstvám, které měly dostatek času a hlavně financí na jeho nákup,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Lexa Přendík z Kulturně sportovního spolku Elegant z Ostravy, který výstavu do Opavy přivezl.

Nákup kola v té době přirovnává k dnešnímu golfu, který si opravdu se vším všudy mohou dovolit jen movitější lidé. „Například na chudém Valašsku došlo k rozvoji cyklistiky až v meziválečném období,“ dodává.

Exponáty, které lze v Opavě vidět, pochází jak ze sbírek Petra Lexy Přendíka, tak ze spolku Elegant, z depozitáře bruntálského muzea, ale i od soukromých sběratelů. Výstava v Expozici Cesta města potrvá do 4. října.