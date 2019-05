Špičkový gynekolog jezdíval dříve s Lékaři bez hranic na mise, teď pro ně získává podporu extrémními výzvami. Pomocí svých extrémních sportovních výkonů vybral v rámci veřejných výzev přes 300 000 korun pro neziskovou organizaci Lékaři bez hranic. První výzvu zorganizoval před třemi lety a v jejím rámci běžel v New Yorku maraton. Pro Lékaře bez hranic se mu podařilo vybrat 180 000 korun.

Pro svou druhou výzvu si zvolil extrémní závod na kole přes Východní Timor. Šlápl do pedálů, zvládl ho a vybral dalších 131 800 korun. „Závod byl těžký hlavně svými podmínkami - kamenitý a prašný terén, velké převýšení, prudké kopce, extrémní horko, v noci zima, málo spánku, časový posun. Nedokončila ho ani polovina z nás, ale každá minuta stála za to. Byl to úžasný zážitek,“ vzpomíná Ondřej Šimetka. Východní Timor si pro svou výzvu nevybral náhodou, právě tam totiž v roce 1999 odjel na svou první misi.

Kvůli profesi i své rodině už sice na mise nejezdí, ale rozhodl se pomáhat Lékařům bez hranic právě dárcovskými výzvami. „Jako přednosta ostravské gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice je Ondřej veřejně známá osobnost, která má možnost ovlivnit široké okolí – kolegy, pacienty i své přátele. Ty všechny svým profesním i osobním životem inspiruje k dobročinnosti, dárcovství a pomoci ostatním. Vzhledem k jeho filantropickému přístupu k životu věříme, že tato výzva nebyla jeho poslední,“ říká Kateřina Smolková z organizace Lékaři bez hranic.

Záštitu nad 22. ročníkem Ceny Via Bona už tradičně převzalo Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Laureáty vybírala odborná porota a o finálních výsledcích rozhodovala svými hlasy veřejnost v online hlasování.