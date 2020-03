„Již jsme dodali kusy do Slezské nemocnice, Fakultní nemocnice Ostrava, nemocnice ve Frýdku-Místku, Třinci, opavské policii, frýdecko-místecké policii nebo Charitě Ostrava. Každým dnem i hodinou zvyšujeme kapacitu a rozvoz tak, abychom pomohli tam, jde je to potřeba,“ vysvětluje Honza Jeřábek ze zmíněné iniciativy Lidé pro lidi.

Distribuce štítů do zařízení je zdarma. „Potkáváme spoustu lidí, kteří nezištně pomohou, darují a podobně. Ale ne vše je zadarmo. Takže každý koruna pomůže tam, kde věci nejsme schopni zdarma pořídit. Pomůže nám i zapojení do 3D tisku nebo řezání a dodávka vizorů, ideálně v Moravskoslezském kraji. Zatím tiskneme pro Opavu, Ostravu a Frýdek-Místek. Peníze vybíráme na transparentním účtu. Pokud by náhodou zůstaly, použijeme je opět pro nemocnice,“ pokračuje.

Číslo transparentního účtu je 333 333 348 / 2010. „Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a firmám, které nám pomohli jak finančně, tak i časem svých pracovníků, kteří se výrobě štítů věnují a dávají vše dohromady,“ dodává závěrem Honza Jeřábek. Veškeré další informaci se dozvíte na stránce www.lideprolidi.cz.