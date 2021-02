/ROZHOVOR/ Znepokojivou informaci ohledně covidu má pro obyvatele Opavska známý odborník na infekční choroby a primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Opava Petr Kümpel, který Deníku poskytl exkluzivní rozhovor.

Primář Petr Kümpel a jeho tým bojuje s covidem už téměř rok. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

Co do výskytu covidu na tom bylo Opavsko nedávno dost špatně. Do jaké míry se situace změnila?

Je to jako na houpačce. V prosinci zažívala opavská nemocnice skutečně výrazný příliv pacientů infikovaných Covidem-19. Ve druhé polovině ledna se situace začala pomalu zlepšovat a nejlepší byla tak před dvěma až třemi týdny. V současné době to však už bohužel zase neplatí a znovu zažíváme nepříjemný nárůst počtu pacientů s Covid-19, kteří vyžadují hospitalizaci. Opět jsme museli přesunout některé z nich do jiných nemocnic.