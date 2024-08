Spolek Kapradí působí v Opavě již deset let. Je to parta osmi žen, která se rozhodla společně tvořit pro komunitu ve svém okolí. Věnují se přírodě, ekologii, zahradničení, enviromentálnímu vzdělávání či setkávání lidí. V roce 2019 začaly provozovat Luční sad ve Zlatnících. V něm pěstují lokální květiny. Po nějaké době se rozhodly, že by chtěly v sadu zaměstnat někoho, kdo je znevýhodněný na trhu práce. A tak se stalo, že ženy z Kapradí přijaly dvě maminky, Šárku Balužíkovou z Krnova a Mirku Rychtovou z Opavy, které pečují o své těžce handicapované syny. V Kapradí vážou nejen kytice, ale učí se vše kolem nich.

Spoluzakladatelka Kapradí Lenka Pietraszková a Mirka se Šárkou se na úvod rozpovídaly o tom, jak se stalo, že pečující ženy začaly pro organizaci pracovat. Enviromentální stránka Kapradí zahrnuje pěstování lokálních květin v již zmíněném Lučním sadu a v dalších zahradách.

„Postupem času jsme chtěly dát enviromentálním projektům sociální přesah, a proto nás napadlo do spolku přizvat lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce,“ popsala Lenka Pietraszková. Nakonec se ženy v Kapradí rozhodly zaměstnat skupinu neformálních pečujících, tedy těch, kteří v domácím prostředí pečují o svého handicapovaného či jinak nemocného člena rodiny. Z této široké skupiny lidí si vybraly maminky handicapovaných chlapců. „Zaměstnávání znevýhodněných osob je dlouholetý sen naší spoluzakladatelky Katky Rybářové,“ vysvětlila Pietraszková.

Jak Kapradí maminky oslovilo?

Šárku a Mirku se jim povedlo najít přes praktickou základní školu v Opavě, což je zařízení, kde se vzdělání dostává dětem s různým typem postižení. Šárčin sedmnáctiletý syn Dan má Downův syndrom a je na vozíčku.

Mirčin Štěpán má čtrnáct let, fyzicky je zcela zdravý, ale má těžké mentální postižení. Oba kluci jsou spolužáci. Pietraszková sdělila, proč se jim rozhodly dát šanci: „Chtěly jsme ať si něco přivydělají a přijdou na jiné myšlenky.“

V Kapradí se jim dostává pochopení

V Kapradí maminky pracují již rok a půl, a to dvakrát do týdne, kdy jsou oba jejich synové ve škole. Péče o handicapovaného je časově velice náročná a více by pracovat nemohly. V Kapradí vládne příjemná atmosféra, což platí i při práci v sadu, kde nemá jít o několikahodinovou dřinu, ale o relax.

Deník zajímalo, co práce pečujících žen v Kapradí obnáší: „Děláme všechno od semínek, floristka nás učí vázat květiny, ale také sejeme a plejeme,“ popsala maminka Šárka Balužíková. Doplnila, že jejich záběr práce je opravdu široký, učí se také jak jednotlivé rostliny chránit, na podzim sbírají různý materiál do kytek, ať už jde o větve a další přírodniny, které zkompletují do kytice. Mirka Rychtová zasněně doplnila, že je krásné vidět, jak člověk zasadil malou rostlinku, která po čase tak vyroste. Pracují pod vedením zkušené floristky a zahradnice Denisy Sýkorové, která je jejich garant, odborně je vede.

Lidé mohou Mirku se Šárkou finančně podpořit

Pokud by lidé chtěli Šárce a Mirce přispět finančně na jejich odměnu za práci, mohou tak učinit prostřednictvím sbírky Mámy a kytky z Kapradí zde. Spolek Kapradí mohou zájemci také podpořit koupí květiny v Kvítkomatu v areálu opavského magistrátu v ulici Krnovská 431. Květiny si lze také nechat uvázat po objednání dle přání, kdy zákazník sdělí požadovanou částku za kytici. „Kytici lze objednat přes naše sociální sítě Kytky z Kapradí,“ sdělila Lenka Pietraszková.

Při práci jsou mezi lidmi

Práce jim dle jejich slov dává možnost socializace, protože u manuální práce se navíc dobře povídá. Nespornou výhodou je pro Šárku Balužíkovou i flexibilita a pochopení, které se jí ve spolku dostává. „Syn je na vozíku a teď si ještě ke všemu vymknul nohu, takže už jej mám 14 dnů doma. On je sice na vozíku i bez toho vymknutého kotníku, ale může jinak aspoň krátce chodit. Přes prázdniny si nemůžu dovolit ho dávat každý den někomu na několik hodin hlídat, protože přece odcházím do práce,“ popsala svůj problém. Když v neděli do Kapradí napsala, že se synem musí v pondělí do nemocnice, kolegyně z Kapradí jí popřály, ať vše dobře dopadne. „Důležité je pro nás z jejich strany přijetí toho, že někdy nestíháme, nebo tu péči nedáváme,“ upřesnila.

Lenka Pietraszková Šárku doplnila slovy: „Naším společným tématem je, že jsme mámy. Jsme k sobě všechny velmi empatické a podporujeme se nejen v péči o děti.“ Zároveň dodala, že Šárka s Mirkou jsou pro všechny v Kapradí inspirativní, ale hlavně že to jsou normální ženské, které se dokážou všemu zasmát, mají neuvěřitelný nadhled a zbytek týmu se od nich učí. „Často je to naše souznění jen o tom, že se člověk potřebuje zasmát,“ shrnula Pietraszková.

Připravujeme pro vás také článek, kde Mirka se Šárkou popisují své radosti a starosti v péči o jejich syny.