Obchází Oldřišov travič psů?

/FOTOGALERIE/ Od dob, kdy k „vypařování těla“ lidé usedali do díry vyhloubené do země a přikryté zvířecí kůží přes dřevěné budky s trámy vycpanými mechem uplynulo už hodně vody. Dnes si můžete dopřát pobyt v sauně finské, či švédské, infrasauně, zajít do „páry“… Sezona saunování je v zimním období v plném proudu.