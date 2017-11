Rekonstrukce zámku v Oldřišově pokračuje

Aktuálně se pracuje na nové střeše, do dvou let vznikne ze zámku multifunkční dům.

Zámek v Oldřišově. Ilustrační foto.Foto: archiv obce

Obecní úřad, ordinace lékařů, knihovna, klubové místnosti i expozice o historii Oldřišova. To vše najde sídlo v prostorách oldřišovského zámku, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

„S pracemi se začalo letos v srpnu. Nyní se dělá nová střecha. Původně byla zamýšlena pouze její oprava, ale bylo zjištěno, že stav je plně nevyhovující. Rekonstrukcí procházejí také stropy a celkově se budova staticky zajišťuje,“ popisoval aktuální situaci na zámku starosta Oldřišova Petr Toman.

Volně se stavební úpravy přehoupnou do příštího roku, kdy by měly práce probíhat ve velkém. „Je to, jako když opravujete dům. Takže se bude dělat elektroinstalace, inženýrské sítě, omítky, nová fasáda. Podle harmonogramu se předpokládá, že by mělo být hotovo nejpozději v roce 2019, ale možná se vše podaří stihnout i dříve,“ pokračoval.

Na novou střechu získala obec třísettisícovou dotaci z kraje a čeká se, zda bude úspěšné i další přiklepnutí, konkrétně z programu Ministerstva životního prostředí.

Pokud ne, jsou v Oldřišově připraveni si náklady na opravy pokrýt z vlastních zdrojů. Až bude hotovo, stane se ze zámku multifunkční dům. „Přemístí se tam obecní úřad, ordinace lékařů, knihovna, vzniknou klubové místnosti a také expozice o historii naší obce,“ doplnil čelní představitel Oldřišova Toman.