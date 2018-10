Oldřišovský supertalent má olympijské zlato

Argentinské Buenos Aires před nedávnem hostilo olympijské hry mládeže. Nejrychlejší v běhu na 400 metrů byla atletka Sokola Opava Barbora Malíková, která pochází z Oldřišova.

Světová a evropská dorostenecká šampionka z loňského potažmo letošního roku byla největší favoritkou, ale do Jižní Ameriky neodlétala v ideálním rozpoložení. Po dlouhé a náročné sezoně se totiž ozývala bolavá záda a za takových okolností nebylo jednoduché naladit správnou formu.

„V pátek před odletem do Argentiny jsem absolvovala republikové mistrovství družstev. Musela jsem si vzít dva ibalginy, abych to zvládla. Později mě už však záda nebolela, vůbec nechápu, jak se to mohlo stát,“ popisovala Barbora Malíková.

V Buenos Aires běžela čtvrtku dvakrát, časy se následně sčítaly a atletka s výsledným nejnižším součtem si na krk mohla pověsit zlatou medaili. Díky1:48,86 min se to povedlo právě svěřenkyni trenérky Jany Gellnerové.

„Myslím si, že můžu být spokojena. Nepředpokládala jsem, že by to mohlo vyjít. Měsíc a půl jsem bojovala se zády. Nakonec se ale podařilo. Spokojenost vládla s celou sezonou, která byla mou životní,“ uvedla olympijská vítězka na čtvrtce a ještě přiblížila, v jakých podmínkách se běželo:

„Při prvním běhu bylo třináct stupňů a déšť. Ve druhém běhu na první rovince foukal silný protivítr. Podmínky byly těžké, na druhou stranu pro všechny stejné. Škoda, že se nezávodilo klasickým způsobem a časy se sčítaly. Nejsem pro takové změny, protože to pak už není ta pravá atletika.“

Barbora Malíková na olympijských hrách mládeže (0:31 - 1:20)

Úspěch atletky opavského Sokola okamžitě vzbudil ohlasy i doma. Nejen z Oldřišova k ní doputovala velká vlna gratulací. Po návratu z Argentiny si může dopřát zasloužené závodní volno.

„Čeká mě třítýdenní pauza, ale nebyla jsem tři týdny ve škole a musím všechno dohnat. Sezona byla skutečně velmi dlouhá. Ke konci to bylo náročné fyzicky ale i psychicky. Musela jsem se sama sebe přemluvit, i když to bolelo. Bylo třeba tomu přizpůsobit i tréninky, abych si nepřivodila zranění. Nyní můžu říct, že letošní sezona je definitivně u konce,“ uzavřela Barbora Malíková.