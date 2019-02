Poslední čtyři roky v životě Ondřeje Šebestíka připomínají téměř pohádkový příběh. Pokud se vrátíme někdy do roku 2013, vážil 155 kilogramů.

Proměna Ondřeje Šebestíka bere dech. Z kdysi 155 kilogramů vážícího muže se za poslední čtyři roky stal sportovec, který je teď zhruba na polovině své tehdejší váhy. | Foto: archiv Ondřeje Šebestíka

Dneska je ovšem jednatřicetiletý vyznavač tvrdé muziky k nepoznání. Během uplynulých let se toho v jeho životě spoustu změnilo a momentálně je o přibližně sedmdesát kilogramů lehčí. Naše redakce se ptala na to, co na cestě za tak radikálním zhubnutím bylo nejtěžší.

„Já to jako dřinu vlastně nikdy nebral. To je jako s tím pořekadlem, že když tvá práce je zároveň tvým koníčkem, tak vlastně ani jeden den nepracuješ. Nejtěžší byly asi chvíle, kdy jsem byl nemocný s chřipkou a podobně a musel jsem třeba na měsíc, dva vypustit. Takové ty starty od začátku jsou nejhorší a říkáš si, jestli to vlastně má smysl. Pak se ohlédneš zpátky a vidíš, že má,“ vracel se o několik let nazpátek Ondřej Šebestík.

LIDÉ MU PÍŠOU O RADY

Aby obézní člověk dokázal změnit svůj život a úspěšně začal shazovat přebytečná kila, v prvé řadě musí především opravdu chtít.

„Pokud s tím skutečně dotyčný něco CHCE udělat, tak má vyhráno. A pokud skutečně CHCE, poradím zahodit ostych a třeba se zkusit zeptat. Doktora, nějakého výživového poradce, nebo ať mi napíše. Rád poradím a dám pár tipů.

V posledním roce se na mě obrátilo docela dost lidí. Někteří měli nejdřív velké oči a nakonec ten první krok neudělali (šlo jen o nadšení, které nedokázali přetavit v akci), pak se ale najde dost těch, co mi třeba po dvou měsících, kdy jsem jim poradil, kam se zkusit obrátit, napsali, že už mají třeba osm, deset kilo dole a že mi moc za radu a povzbuzení děkují.

Takové zprávy se čtou samy,“ pokračoval dále jednatřicetiletý IT administrátor, jenž použil i slova Henryho Forda: „Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“

ZÁKLADEM JE KONZISTENTNÍ PŘÍSTUP

V současnosti to přitom není tak, že by praktikoval jen a pouze zdravý životní styl. Sem tam podlehne i svodům nezdravého světa.

„Jistěže sem tam ujedu. Ale stejně jako když si dáš jedno zdravé jídlo týdně, tak nezhubneš, tak když občas zhřešíš, svět se nezboří. Jen to občas nesmí být několikrát za den. Základem je konzistentní přístup. Třeba celé léto jsem si stravu vůbec nehlídal a užíval si letních radostí, jako jsou zmrzlina, grilovačky a podobně. Vzal jsem si prázdniny,“ uvedl Ondřej Šebestík a hovořil dále:

„Samozřejmě jsem cvičil tak, abych nabral trochu svalů. Víc jsem se o tom rozepsal v jednom z posledních článků na blogu. Se začátkem školního roku jsem si ale zase začal hlídat stravu a co šlo nahoru, už jde zase pěkně dolů.“

PLNÍ SI SVÉ SNY

Ondřej Šebestík je pro mnohé lidi velkou inspirací. A to nejen s ohledem na počet kil, o které je nyní lehčí. Dokázal totiž zrealizovat řadu snů a další jsou v plánu. „Ono to prostě tak nějak jde ruku v ruce. Neustále se snažím zvládat věci, o kterých jsem si mohl těch skoro třicet let s morbidní obezitou na krku nechat jen snít. Jako třeba ten loňský půlmaraton.

Jak se říká: „S jídlem roste chuť, a tak bych jednou rád zvládl maraton celý. Stejně jako chci jednou dokončit klasický „velký“ triatlon a absolutní úlet by bylo zvládnutí Iron Mana (to už je opravdový extrém),“ komentoval muž původem z Bohuslavic u Dolního Benešova.

Následně ještě připojil: „Je mi jasné, že ze mě profesionální kulturista nikdy nebude (to bych musel začít minimálně o deset let dříve). Za třešničku na dortu ovšem budu považovat den, kdy se svou pílí a tvrdou prací v posilovně dostanu do takové formy, že se odhodlám na některou z takovýchto soutěží přihlásit, abych lidem ukázal, že stačí chtít a opravdu můžeme dokázat všechno na světě. Třeba ze 155 kilo vážícího cvalíka se propracovat až na fitness soutěž.“

S Ondřejem Šebestíkem se blíže můžete seznámit na jeho blogu www.thinspiration.cz.

Pořád je přede mnou ještě kus cesty

Ondro, naposledy jsme spolu hovořili někdy před rokem a půl. Jak jste za tu dobu s hubnutím pokročil?

Otázka jednoduchá, jen jak na ni rozumně odpovědět? V době, kdy jsme spolu naposledy hovořili, což byl začátek roku 2016, jsem se s váhou dostal pod hranici 90 kilo. Tedy na váhu, kterou jsem ještě v roce 2013 považoval za něco nedosažitelného.

O rok později jsem byl s váhou ještě o 9 kilo níž, tedy na 81 kilech. Ale to mělo svůj cílený důvod a o tom za chvíli. Vedle hubnutí jsem si plnil i další ze svých snů. Je to vlastně rok, co jsem uběhl svůj první (a doufám, že ne poslední) půlmaraton.

Teď už vlastně vyloženě nehubnu, ale snažím se nabrat nějakou svalovou hmotu a souběžně spálit něco ze zbývajícího tuku. Můj cíl je pohybovat se kolem 85 kg, kdy z toho bude většina ve svalové hmotě.

Všiml jsem si, že jste podstoupil plastickou operaci, jejímž cílem bylo odstranit přebytečnou kůži na břiše. Co bylo potřeba udělat pro to, abyste ji mohl absolvovat?

Letos v dubnu jsem podstoupil kompletní abdominoplastiku břicha. A to je ten důvod, proč jsem svou váhu i v minulém roce stále snižoval až na 81 kg, jak jsem říkal před chvílí. Koho by zajímal průběh, tak postřehy z nemocnice a prvních dnů po operaci jsem zkoušel zachytit na svém blogu. I co se fotek týče.

Jak dlouho jste se k tomu odhodlával?

Jak dlouho jsem se odhodlával? Ve skutečnosti moc dlouho ne. Když jsem během doby, kdy jsem hubnul, viděl, že ta kůže, kterou jsem celý život napínal tou nepřirozenou masou tuku, se do normálního stavu prostě nevrátí – funguje to jako s nafukovacím balónkem, který když po dlouhé době vypustíš, tak už taky nesplaskne do původního stavu – byla tahle operace něco jako další nevyhnutelná meta mé cesty.

O tom, že na plastiku půjdu, jsem byl na 100 % rozhodnutý poslední dva roky. Otázkou bylo spíš kdy. A to kdy bylo v dubnu.

Byla to taková ta pověstná třešnička na dortu, kterou jste si proces hubnutí ohraničil?

Při plastice byl použit pro co nejlepší výsledek takzvaný kotvový řez, tak jsem v dubnu podstoupil vlastně „jen“ plastiku břicha, protože šlo o docela velký zákrok. V příštím roce plánuji druhou operaci pro odstranění přebytečné kůže i v oblasti hrudníku a teprve pak může přijít ta pomyslná třešnička na dortu.

Po operaci jste už opět v tréninkovém procesu. Trvá dlouho, než se člověk po takovém zákroku zotaví?

I když šlo vlastně „jen o kosmetický“ zákrok a asi dvě kila kůže, která mi při tom byla odstraněna, tak první měsíc byl opravdu takový, že jsem si po třech týdnech mohl dovolit leda tak delší procházky. Po šesti týdnech už jsem si troufl i na rotoped a nějaké to lehké protahování.

Pořádně cvičit jsem vlastně začal snad po třech měsících, někdy v létě. Nechtěl jsem to přehnat, být moc hrr, něco pokazit a pak se léčit třeba jednou tak dlouhou dobu. Přeci jen jizvy mají na délku snad 80 centimetrů a i dnes, když je moc protáhnu, tak jsou citlivé. Pořád je ještě kus cesty přede mnou.