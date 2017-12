Stavební povolení na vznik nového krytého bazénu je na světě

Investice desetiletí v Opavě? I tak by se možná dala nazvat realizace nového plaveckého bazénu ve slezské metropoli.

Stávající krytý bazén na Zámeckém okruhu by měl fungovat ještě zhruba dva roky.Foto: DENÍK / František Géla

Místo má najít u Víceúčelové haly v Městských sadech v těsné blízkosti koupaliště. Vůbec poprvé posvětili opavští radní vznik projektu na krytý bazén, který má své odpůrce i zastánce, před více než rokem a půl.

Nyní jej předloží za účelem spuštění veřejné zakázky a schválení celého záměru zastupitelům. Ti o něm budou rozhodovat na svém zasedání v pondělí 11. prosince v Kulturním domě Na Rybníčku.

„Chceme zahájit stavbu co nejdříve a v podstatě šetříme každý den. Na zastupitelstvu se to bude schvalovat jako samostatný bod. Projekt má již ke svému zahájení nabytou právní moc a vše je téměř nachystáno. Co se stavebního povolení týká, jedná se čistě o objekt bazénu,“ konstatoval primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD).

Pokud vše půjde hladce, mohl by být zhotovitel stavby znám v dubnu příštího roku a nejpozději do konce letních prázdnin se začne stavět. „Od realizace jsme skutečně jen kousek. Stále platí, že padesát procent nákladů pokryje úvěr a druhou polovinu zaplatí město z rezerv.

Nyní máme z tohoto volebního období naspořeno dvě stě milionů korun, a to i díky dobré ekonomické situaci státu. Na dalších maximálně dvě stě milionů korun počítáme právě s úvěrem. Avšak doufáme, že konečná vysoutěžená částka bude nižší,“ přiblížil opavský primátor.

V souvislosti se vznikem nového bazénu se nabízí otázka, co bude s tím stávajícím na Zámeckém okruhu?

„První návrhy už máme. Počítáme s tím, že by se mohlo více využít prostoru, který je k dispozici. Například v bývalé kotelně jsou pět a půl metrů vysoké stropy, kde by mohly vzniknout horolezecké stěny.

Ve hře je i návrh na gymnastické centrum. Ale to jsou jen jedny z možností, vše je v řešení a teprve se uvidí,“ nastínil náměstek opavského primátora Martin Víteček (STAN). Bazén na Zámeckém okruhu by měl být pro veřejnost otevřen ještě dva roky.