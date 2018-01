Bezdomovci občas kálejí i v konkatedrále

Vynalézavost některých bezdomovců nezná mezí. Jsou schopni se nastěhovat téměř kamkoli, a to dokonce i do kostela. Do naší redakce se dostaly informace o tom, že mezi bezdomovci je oblíbená především opavská konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Foto: DENÍK/Milan Freiberg

Nejenže tito lidé před kostelem pravidelně žebrají a narušují občas i průběh samotných mší, ale zašli ještě mnohem dál. Podle návštěvníků kostela, kteří si nepřáli zveřejnit svá jména, se někteří vynalézavci nechali zamknout v prostorách konkatedrály na noc. Bohužel samozřejmě zapomněli na jakoukoli slušnost, a tak se poté našly v kostele nejen prázdné lahve a obaly od jídla, ale také výkaly. Redakce proto poprosila o vyjádření opavského děkana Jana Czudka, podle kterého jsou však tyto informace přehnané. „Samozřejmě se sem tam vyskytne problém s bezdomovci, ale není to nic, co by stálo za řeč. Osobně jsem rád, že konkatedrála je přes den otevřená pro ty, kteří se sem chtějí přijít pomodlit,” nechal se slyšet děkan s tím, že to s sebou nese také rizika návštěvy bezdomovců. „Ale pro mě je otevřený kostel natolik velkou hodnotou, že snesu i rizika a někdy i jejich důsledky,” zdůraznil.

Autor: Veronika Schindlerová