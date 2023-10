Až milion ptáků zahyne každoročně podle údajů České společnosti ornitologické po nárazu do skleněné plochy, v mnoha případech do prosklených zastávek městské hromadné dopravy. Potýkají se s tím také v Opavě.

I tento nelichotivý údaj se stal jedním z hnacích motorů pro Pavla Šimečka, který se rozhodl opavské zastávky pro opeřence lépe zabezpečit. Nápad s novými nálepkami, díky kterým by se ptáci zastávkám lépe vyhýbali, přihlásil v roce 2022 do participativního rozpočtu města.

V následné veřejné anketě tento nápad uspěl a teď byl na sedmi zastávkách i zrealizován. Pavel Šimeček by byl rád, aby projekt měl ale i hlubší dopad. Aby pomohl nejen zachránit ptačí životy, ale i rozšířit povědomí o této problematice.

Koníčkem Pavla Šimečka je ornitologie. „Rád chodím do přírody pozorovat ptáky. Zajímám se však i o jejich ochranu. A četl jsem dost článků od České společnosti ornitologické, ve kterých ornitologové upozorňovali na problematiku střetu ptáků se skleněnými plochami. Třeba, že v Česku ročně zahyne až milion ptáků po nárazu do skla. A skleněné zastávkové přístřešky zmiňovali jako častá místa těchto střetů. Doporučovali je hustě polepit nálepkami v krátkých vzdálenostech. Jedna nálepka siluety dravce ptáky nevyplaší a do skla stejně narazí, sklu hustě polepenému nálepkami se však vyhnou,“ vypráví Pavel Šimeček.

VIDEO - Okřídlení sousedé: Ptáci a skla / dokument ČSO o problému a řešení nárazů ptáků do skel (12. září 2023):

„Věděl jsem, že v Opavě je mnoho nezabezpečených skleněných přístřešků. A chtěl jsem pomoct k ochraně ptáků a tyto přístřešky polepit nálepkami. Přemýšlel jsem, jak to zrealizovat, kam se obrátit, koho oslovit. Tehdy jsem náhodou ve zpravodaji Hláska četl o projektu Nápady pro Opavu. Přišlo mi to jako ideální příležitost pro získání prostředků na realizaci tohoto projektu,“ pokračuje Šimeček.

A tak svůj nápad do participativního rozpočtu přihlásil a dostal se až do finálního hlasování v anketě pro veřejnost. V ní získal potřebný počet hlasů a byl tak vybrán mezi těmi, které radnice uskuteční. Což se nyní i stalo.

Celková spokojenost

Sedm zastávek dostalo nové, husté polepy, jejichž vzhled symbolizuje heraldiku opavského městského znaku. O jaká místa konkrétně jde? Je to zastávka v ulici Rolnická, Dohnálkova, v Krnovské naproti magistrátu, ve stejné ulici u penzionu Raketa Bowling, dále na zastávce Zimní stadion u Mendelova gymnázia, na Střelnici v Městských sadech a v Jaktaři na zastávce STS.

„Vzhled zastávek se mi líbí. Pan architekt (architekt města - pozn. aut.), který je jejich autorem, vybral pěkné tvary nálepek, navíc je fajn, že nálepky jsou v barvách města Opavy. Takový přístřešek nejen, že je bezpečný pro ptáky, ale osobně si myslím, že vypadá daleko lépe než se skly čirými. A hlavně doufám, že kromě záchrany životů opeřenců pomohou tyto přístřešky i k rozšíření povědomí o problematice ptáků a skel mezi ostatními lidmi,“ říká Pavel Šimeček.

Co bude dál?

Jak už bylo zmíněno, tak nových polepů se dočkalo zatím jen sedm zastávek. Těch prosklených v majetku města, kterým by zabezpečení prospělo, je ale daleko více. Pavel Šimeček proto chtěl polepení dalších zastávek zrealizovat v rámci letošního ročníku Nápadů pro Opavu.

„Nápad ale bohužel nebyl schválen komisí a nebyl do finálního hlasování zařazen. Takže nyní přemýšlím nad dalšími možnostmi. Jestli nějak upravit zadání, aby prošel do hlasování v následujícím ročníku, nebo oslovit přímo zastupitele města. Zatím nemám jasno a také uvidím, co mi dovolí můj volný čas, protože kromě studia na vysoké škole mám i mnoho volnočasových aktivit. Ale chci se o to alespoň pokusit. Kromě dobrého pocitu z pomoci přírodě mě žene kupředu podpora kamarádů, spolužáků a hlavně naší velké rodiny. Bez pomoci a hlasů těchto skvělých lidí by tento projekt nebyl uskutečněn,“ dodává Pavel Šimeček.