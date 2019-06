Ve slezské metropoli začala vlna oprav silnic, a sice několika významných dopravních spojnic najednou. Řidiči se s ucpanými cestami potýkají především ráno a odpoledne ve špičkách. Jedním z nich je také Jan Petžela, který bydlí v zadní části Opavy-Kateřinek.

„Tím, že je Pekařská na tak dlouhou dobu uzavřena, se na Ratibořské tvoří kolony a je dennodenně ucpaná. Abych ráno vůbec stíhal dojet do práce v centru, raději od domu odbočím doprava, jedu směrem na Globus a celé město tak objedu. Je to hrůza,“ vyjádřil se k dopravní situaci v Opavě.

Nejdéle bude probíhat rekonstrukce Pekařské ulice, která navazuje na výměnu vodovodního potrubí společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Stavební práce, které potrvají až do konce října mají vliv i na městskou hromadnou dopravu.

„Několik linek je přetrasováno, zastávka U Cukrovaru je dočasně zrušena. Jednotlivé úseky se budou uzavírat na etapy,“ informoval Roman Konečný z tiskového oddělení města s tím, že více informací ke spojům a jízdním řádům zájemci naleznou na oficiálních webových stránkách www.mdpo.cz nebo na telefonním čísle 553 759 050.

Do prvních říjnových dnů bude omezena doprava také v Rolnické ulici. Křižovatka s ulici Mostní se totiž bude napojovat na budovaný severní obchvat města.

„Od desátého června je doprava svedena do jednoho pruhu a řídí ji semafory. Nákladní doprava je odvedena na objízdnou trasu,“ uvedl Konečný. A doplnil ho Dalibor Novotný z odboru dopravy opavského magistrátu:

„Z křižovatky Rolnická a Mostní povede nová silnice, která se prostřednictvím další kruhové křižovatky napojí na obchvat. Nejdříve se bude pracovat na severní polovině silnice. Od začátku září pak na straně u vyústění Mostní.“

Aby toho nebylo málo, opravuje se i Hradecká ulice, a to včetně kruhové křižovatky s jižním obchvatem Opavy, kde práce začaly už v polovině května. Řidiči i zde narazí na kyvadlovou dopravu řízenou semafory. Hotovo by mělo být dle dostupných informací do 20. června.

„Po dobu oprav je uzavřena silnice směrem na Otice, omezen je i provoz na cestě do Kylešovic. Sledujte proto, prosím, dopravní značení, které vás navede na případnou objížďku,“ vyzývá řidiče Roman Konečný.