Užitkové vozy, moderní kombinaci SUV a kupé i sportovní vůz Porsche. Expozicí deseti elegantních elektromobilů se přítomní diváci mohou do středy 26. dubna pokochat v 1NP a 0NP obchodního domu Breda Weinstein v Opavě.

Takový vůz může výherci sloužit celý víkend. | Foto: se svolením OC Breda

A nejenom pohledem. Poslední výstavní den akce Týden elektromobilů v Bredě nabídne zkušební jízdy zdarma a k dispozici budou všechny vystavené vozy.

Zájemcům bude stačit, když se při návštěvě vždy do 13 do 16.30 hodin zaregistrují přímo u expozice a ve středu 26. dubna pak přijdou od 13 do 18 hodin před vchod z ulice U Fortny. Vybrat si mohou z aut, která budou zrovna k dispozici a pokud se zúčastní soutěže, mohou vyhrát pronájem elektrovozu na celý víkend zdarma. Stačí, když si od 19. do 26. dubna nakoupí v Bredě zboží minimálně za 500 korun, účtenku vyfotí a snímek zašlou na e-mail: soutez@ocbreda.cz.

Uvést musejí též své jméno, příjmení, PSČ a do předmětu „Chci elektroauto na víkend“. Losování proběhne ve čtvrtek 27.dubna přesně v poledne a šťastný výherce si během kteréhokoliv zvoleného červnového víkendu užije vůz Hyundai Ioniq, Šance na výhru se pochopitelně zvyšuje co největším počtem zaslaných účtenek.