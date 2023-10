S listopadem se znovu ohlásí oblíbená akce, nabízející za symbolickou cenu kabelky nové i z druhé ruky. Zájemci dostanou příležitost koupit si je v pátek 24. listopadu od 16 hodin v nultém podlaží obchodního centra Breda & Weinstein. Lidé, kteří chtějí své kabelky věnovat do prodeje, je mohou do 20. listopadu nosit na určená sběrná místa.

Kabelkový veletrh 2022 v Opavě. | Foto: Michaela Vašíčková

Ve Správě centra v OC Breda & Weinstein budou už nyní přijímané od pondělí do čtvrtku vždy od 9 do 16 nebo v pátek od 9 do14 hodin a v den konání veletrhu bude sběrné místo od 9 do 13 hodin na nultém podlaží OC Breda & Weinstein. Dalšími opavskými sběrnými místy jsou La Gabriella v Ostrožné ulici 38 a Slezské divadlo v prodeji vstupenek. Mimoopavští zájemci mohou kabelky předat i na Obecním úřadu v Bolaticích v Hlučínské ulici. Akce má též humanitární účel, protožekupující podpoří Dominika Moravce z obce Těškovice na Opavsku.

Dnes patnáctiletý Dominik se narodil zdravý a byl sportovním nadšencem. Má rád fotbal, florbal, basketbal, jízdu na kole, je milovník počítačových her a je velmi společensky založený. Výškou 180 centimetrů rozhodně nepatří k drobečkům. S rodiči a sestrou obývá rodinný domek v malé vesničce Těškovice. Život se mu změnil 29. dubna 2020 během pouhých dvou hodin. V poledne byl ještě jako zdravý kluk s kamarády na hřišti. Najednou mu na lavičce začaly slábnout ruce a bolet záda, domů ho odvezl dědeček. Po obědě si šel odpočinout a po probuzení už necítil jednu ruku a zlobily ho i nohy. Když dorazili přivolaní rodiče, brněla ho už i druhá ruka a maminka zavolala rychlou záchrannou službu, která ho zavezla na urgentní oddělení ostravské Fakultní nemocnice, kde už necítil ani ruce ani nohy. Diagnóza zněla: Idiopatická transverzální myelitida - zánět míchy, který nemá jasnou příčinu.

Po veškerých dostupných vyšetřeních byly všechny výsledky negativní. „Měl jsem obrovský strach, co se se mnou děje. Na „jipce“ ve Fakultní nemocnici jsem strávil celkem tři měsíce a další tři měsíce jsem s mamkou pobyl v Hamzově léčebně. Následovalo několik týdnů ve Fakultní nemocnici v Motole, kde mi v šestiměsíčním rozestupu udělali kontrolní magnetickou rezonanci a změnili diagnózu na ischemii míchy – mrtvice míchy. Teď jsem už doma a mamka se o mě stará čtyřiadvacet hodin denně,“ říká Dominik.

V současné chvíli se jeho zdravotní stav díky intenzivní každodenní rehabilitací zlepšuje, ale nikdo není schopen říct, jak to bude dál. Všechno záleží na jeho centrální nervové soustavě a na tom, jak se jí podaří v těle probudit a propojit. To však ukáže až čas. „Šanci, jak se z toho zlého snu dostat zpět do normálního života, mám jen díky nákladné rehabilitaci a čím víc jí bude, tím lépe. Potřebuji též opakované neurorehabilitace, které pojišťovna u mé diagnózy zatím nehradí. Tak mi držte palce. Věřte mi, že to zvládnu a budu bojovat jako tygr. Proč jako tygr? Protože tygr je mé nejoblíbenější zvíře,“ neztrácí chlapec optimismus a děkuje za pomoc.

„Děkuji všem, kteří dočetli příběh našeho Dominika až sem. Je to pro nás neskutečný šok, kdy se nám ze zdravého dítěte během chvilky stalo ležící těžce nemocné dítě. Celé rodině to láme srdce. Otázky: Proč Domča? Proč se to stalo naší rodině? Co jsme komu udělali? zůstanou už bez odpovědi, ale víme, že musíme bojovat. Jsme pozitivně založeni a víme, že to společně zvládneme. Teď už je to jen na Domčovi a jeho vůli s touto nemocí bojovat. Léčba je a bude velmi dlouhá i nákladná a bohužel ne všechno hradí zdravotní pojišťovna. Nechceme si jako rodiče do konce života vyčítat, že byla možnost celkově jeho zdravotní stav zlepšit, ale že jsme na ní nedosáhli, protože jsme byli limitování financemi,“ konstatuje Dominikova maminka. Z toho důvodu založili spolek s názvem Postavíme Dominika opět na nohy z.s. Rodina věří, že se lidé jako celý národ opět semknou, stejně jako při sportu a budou opět bojovat společně. Za jakoukoliv pomoc a podporu veřejnosti je neskonale vděčná.