Opava bude v neděli hostit českou inline elitu

Stovky závodníků na kolečkových bruslích a spousta diváků okolo trati. Tak zítra budou vypadat Městské sady v Opavě, kde proběhne finále Moravské Inline Tour.

Ilustrační foto.Foto: luigino.cz

Inliny mají ve slezské metropoli dlouholetou tradici. Kromě tradičních nočních vyjížděk, takzvaných Blade nights, se Opava každoročně stává dějištěm silničního závodu, který má v České republice nejsilnější tradici.

„Do Městských sadů jezdí špičkoví bruslaři rádi. Většinou to totiž funguje tak, že závodům se vyhradí určitý úsek komunikace, v jednom pruhu pak jedete tam a druhým zase zpátky. V Opavě máme krásný okruh, což se spoustě závodníků líbí. Vypůjčím si slova špičkového bruslaře Petra Lochmana, který se těší na technický a svižný okruh. A to nejspíš dokumentuje vše. Pokud se člověk ve věku čtyřiačtyřiceti let rozhodně jet přes celou republiku, musí mít náš závod rád. A takových lidí není málo,“ mínil Jan Krejčíř z oddílu LUIGINO, který tento podnik pořádá.

Řidiči musí počítat s drobnými dopravními omezeními. V neděli totiž bude uzavřena ulice Žižkova, u zdejšího skateparku je mimochodem start i cíl závodu, částečná uzavírka platí také pro ulici Jaselskou.

A závodnická účast má být velmi dobrá. Evropskou špičku sice nelze očekávat, ale ta česká nebude chybět.

„Naposledy se jelo v Berlíně, kde sezona skončila. Závodů bylo hodně a spousta bruslařů už toho měla plné brýle. V Opavě by ovšem nejlepší Češi neměli chybět, a to včetně našich novopečených evropských medailistů. Chystají se k nám i Maďaři, Slováci a ze všech ročníků nejpočetnější skupina Poláků. Celkem by měly startovat tři až čtyři stovky závodníků,“ pokračoval dále Jan Krejčíř.

Želízkem v ohni opavského LUIGINA bude zejména mistryně republiky v maratonu Andrea Matušková. Na tomto místě dodejme, že finále Moravské Inline Tour je také dílem Českého poháru a hlavně republikovým šampionátem v půlmaratonu.

Publikum se může těšit i na reprezentanta Michala Prokopa, jenž se před nedávnem představil na zmíněném podniku v Berlíně. Maratonskou trať zajel v českém rekordu. Bude zajímavé sledovat, jak si v životní formě povede v Opavě na poloviční distanci. Začátek zítřejšího hlavního závodu je naplánován na 13.30.