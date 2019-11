Nejen program opavských vánočních trhů, ale také další aktivity spojené s adventem ve městě začínají nabírat jasnějších obrysů. Slezská metropole se poprvé vánočně rozsvítí v pondělí 25. listopadu, kdy budou zahájeny také zmíněné trhy.

Hlavní program jarmarku, který potrvá až do 23. prosince, se opět odehraje na Dolním náměstí. Ani to Horní ale letos nepřijde zkrátka. Už nyní jsou na něm otevřeny dva stánky s punčem a trdelníkem, které zůstanou v provozu až do 5. ledna 2020.

Stavění vánočního stromu na Dolním náměstí v Opavě 2018

Rozsvícené divadlo

Další novinkou bude rozšíření vánoční výzdoby na Hlásce i kouli, radnici rozzáří více světelných řetězů, kouli obklopí světelné pruhy. Úplnou novinkou se pak stane nasvětlení budovy Slezského divadla a na Horní náměstí se také po letech vrací zpět vánoční strom. Ten hlavní najde místo uprostřed trhů, před divadlem pak vyroste o něco menší. A na Horní náměstí se z toho Dolního přesune i betlém, jehož rozšiřování se v minulých letech stalo tradicí. Studenti Střední školy průmyslové a umělecké (SŠPU) vždy přidávají nové figury, letos to bude husopaska s husou a ponocný. „Důvodem k tomuto kroku byl nejen nedostatek prostoru pro větší betlém na Dolním náměstí, ale také snaha o oživení toho Horního,“ říká vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová.

Na obou náměstích pak vyrostou dva nové fotokoutky, vycházející ze starých historických pohlednic Opavy, které městu pro tuto příležitost zapůjčila archivářka Jaromíra Knapíková. Pohlednice budou zavěšeny a vyrobeny tak, aby se u nich lidé mohli vyfotit. Co se výtvarné podoby týká, město opět spojilo síly se SŠPU, výrobu zajistí Charita Opava. V době konání trhů bude denně vždy od 16 do 20 hodin přístupná i věž Hláska.

Vánoční strom v Opavě 2018

V kašně jezdí na kole a šplhají na betlém

Narůstající množství vánočních dekorací jde ale ruku v ruce s jejich ničením. V minulosti se to řešilo už několikrát a nad některými případy zůstává rozum stát.

„Každoročně dochází k poškození vyzdobené koule. Děti v kašně nejen běhají, ale dokonce tam jezdí i na kole. Není pak divu, že při nárazu dojde k poškození konstrukce či k přetrhnutí elektrického vedení. Dalším důvodem jsou noční výpravy, při kterých se podnapilí občané snaží kouli zdolat nebo si odnést část konstrukce jako suvenýr. Stal se i případ, kdy děti využily řetěz, jenž drží jeden ze Tří králů, jako provaz pro šplhání na betlém,“ vyjmenovává Jana Foltysová, která apeluje především na rodiče, aby na své děti dohlíželi. Dekorace budou pod intenzivním dohledem strážníků, bezpečnostní služby i kamerového systému.