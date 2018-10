Opava bude mít své trolejbusové pivo

Prvním pivem na světě, které je věnováno trolejbusu, se může pyšnit slezská metropole. Opavská čtrnáctka bude v prodeji u příležitosti symbolického rozloučení s vozy Škoda 14 Tr.

Pivní sklenice je záměrně pojata v retrostylu. Vzhled etikety byl inspirován původním provedením etikety opavského výčepního piva Zlatovar z 80. let 20. století.Foto: Archiv Libora Hinčicy

Není čtrnáctka jako čtrnáctka. Tato číslovka se ukrývá nejen v názvu legendárních trolejbusů Škoda 14 Tr, jejichž provoz v Opavě se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci, ale přesně tolik stupňů má také speciální pivo, které bylo pro rozloučení s těmito vozy uvařeno. Netradiční upomínkový předmět zhotovil Pivovar Herold Březnice.

„Pivní sklenice je záměrně pojata v retro stylu, chtěli jsme lahve staršího typu, které jsou v běžném oběhu. Vzhled etikety byl inspirován původním provedením etikety opavského výčepního piva Zlatovar z osmdesátých let dvacátého století, kdy začaly být do Opavy trolejbusy Škoda 14 Tr dodávány. A jelikož se jim všeobecně podle typového označení přezdívá ,čtrnáctka', nabízelo se využití tohoto slangového označení i pro název piva, které se rovněž lidově pojmenovává podle počtu stupňů,“ vysvětlil šéfredaktor časopisu Československý dopravák Libor Hinčica.



Původní titulky z dobového tisku byly po třech týdnech vyměněny za nové, tentokrát smyšlené. Ty mají připomínat den, kdy zřejmě poprvé vyjel do provozu první vůz typu 14 Tr ev. č. 49. Foto: Libor Hinčica

Právě on je zároveň autorem nápadu na velkou akci, která se u příležitosti rozloučení s trolejbusy v sobotu 10. listopadu po celé Opavě a jejím okolí uskuteční. Najít pivovar, který by zlatavý mok uvařil, nebylo jednoduché. Nakonec se to poštěstilo až v Březnici u Příbrami.

„Požadovali jsme čtrnáctistupňové světlé pivo, které bude stáčeno do lahví. Řada oslovených minipivovarů však byla schopna nabídnou jen pivo, nebo jen skleněný obal, ne obojí. Potíž nastala i při hledání vhodného termínu pro stáčení. Pivo by mělo být v prodeji pouze během akce právě 10. listopadu,“ dodal Libor Hinčica.

Celkem bylo vyrobeno 1400 lahví, které budou k dostání ve stánku ve vozovně. S největší pravděpodobností jde o první pivo na světě, které je věnováno konkrétnímu typu trolejbusu.

Více o akci Rozloučení s opavskými trolejbusy Škoda 14 Tr se dočtete na www.opava35let.cz/home.