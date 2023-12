Akce Česko zpívá koledy, kterou organizuje Deník, opět sklidila velký úspěch. Letošní 13. ročník proběhl v Opavě na Dolním náměstí. Na pódiu se představili basketbaloví mistři z Opavy, které vedl uznávaný sbormistr Karel Kostera.

Česko zpívá koledy v Moravskoslezském kraji, 13. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Opavské Dolní náměstí se začalo plnit už před osmnáctou hodinou. Přesně v celou pak akce začala. Taktovky se chopil Karel Kostera a Opavský chrámový sbor. Své pěvecké umění pak předvedli i úřadující basketbaloví mistři z Opavy. V repertoáru šly postupně za sebou tyto koledy: Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce valaši, Rolničky, Vánoce, Vánoce přicházejí. To ale nebylo vše. Populární sbormistr si v závěru střihl koledu Adeste Fideles.

Basketbalový klub z Opavy reprezentovali ředitel Radim Vysocký, trenér Petr Czudek, asitent David Zach, masér Tomáš Roman, manažer sociálních sítí Dominik Janoš, Lumír Sedláček, dále hráči: Jakub Slavík, Jan Švandrlík, Jakub Mokráň, Radovan Kouřil, Šimon Puršl, Radek Farský a Marques Townes. „Minule jsme vynechal. O to více jsem si to nyní užil,“ pousmál se rozehrávač BK Opava Radovan Kouřil.

VIDEO: Hukot v opavské hale, pochod fanoušků Rytasu i Trojan na tribuně

„Akce s Deníkem patří pravidelně do mého kalendáře. Myslím si, že koledy se povedly. Lidí přišlo dost, a tak to má být,“ pochvaloval si Karel Kostera. Zároveň bych chtěl všechny zájemce pozvat na vánoční koncert Hej, mistře, českou mši vánoční, která se uskuteční 26. prosince od 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Opavě,“ řekl Karel Kostera. Vstupenky na tuto akci je možno zakoupit v infocentru.

„Byla to pro mě velmi radostná atmosféra lidí z Opavy. Poprvé v životě jsem poznal, co je to zpívání vánočních koled. Jsem moc rád, že mě kluci z týmu vzali sebou. Nyní už pracuji na tom, abych se naučil pár českých slovíček,“ svěřil se opavský rozehrávač Marques Townes, který se narodil v New Jersey.

Kde stojí nejkrásnější vánoční strom z Opavska? Známe vítěze

Součástí opavského Česko zpívá koledy byl i doprovodný program v podobě křtu kalendáře BK Opava pro rok 2024, který se na místě už také rovnou prodával. Kdo nákup nestihl, bude mít příležitost si kalendář pořídit ve fanshopu BK Opava při domácích utkáních opavského týmu. Celou akci moderovala Anička Sotolářová.